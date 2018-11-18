Кинотеатр «Час кино Свиблово» располагается на третьем этаже в ТРЦ «Свиблово».

В этом современном мультиплексе открыто шесть кинозалов с общей вместимостью 540 зрительских мест. В двух залах показывают фильмы в формате 3D. Каждый кинозал оснащен передовым кинооборудованием, экранами со специальным покрытием, комфортными креслами и пуфами.

В репертуаре кинотеатра «Час кино Свиблово» можно увидеть различные фильмы в формате 2D и 3D: блокбастеры, кинокомедии, мелодрамы, семейное кино, триллеры. Оригинальное дизайнерское оформление интерьеров привносит ощущение уюта и позитива. Здесь чувствуют себя комфортно как дети, так и взрослые. В кинобаре посетителям предлагаются попкорн, десерты и напитки.