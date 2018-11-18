Меню
Час кино Свиблово

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Снежная, 27, ТРЦ «Свиблово», 3 этаж
Метро
Свиблово
Телефон

+7 (499) 685-16-51

Билеты от 50 ₽
Сеть
Час кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Свиблово»
О кинотеатре

Кинотеатр «Час кино Свиблово» располагается на третьем этаже в ТРЦ «Свиблово».

В этом современном мультиплексе открыто шесть кинозалов с общей вместимостью 540 зрительских мест. В двух залах показывают фильмы в формате 3D. Каждый кинозал оснащен передовым кинооборудованием, экранами со специальным покрытием, комфортными креслами и пуфами.

В репертуаре кинотеатра «Час кино Свиблово» можно увидеть различные фильмы в формате 2D и 3D: блокбастеры, кинокомедии, мелодрамы, семейное кино, триллеры. Оригинальное дизайнерское оформление интерьеров привносит ощущение уюта и позитива. Здесь чувствуют себя комфортно как дети, так и взрослые. В кинобаре посетителям предлагаются попкорн, десерты и напитки.

Бар
Расположен в ТЦ
6.1 Оцените
11 голосов
Билеты от 50 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Час кино Свиблово
Отзывы о кинотеатре
smisl63 18 ноября 2018, 21:01
.

Здравствуйте !

Кинотеатр "Час кино" (Свиблово) - хороший кинотеатр, пишу это как синефил, много и часто смотрящий кино в различных… Читать дальше…
Евгений Самойлов 4 ноября 2017, 11:47
сегодня 4 ноября в час кино Свиблово, пришёл на фильм Скайлайн 2 с ребёнком (10) лет, почему то ограничение по возрасту стоит 18+,хотя я читал что… Читать дальше…
Скидки в кинотеатре
Скидка для Именинников

Скидка для Именинника 30%, для гостей 20% в любой день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Среда - день кино

По средам действует фиксированная цена билета - 200 рублей, льготные билеты не действуют. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионный билет

Акция распространяется на зрителей достигших пенсионного возраста, либо за выслугу лет, инвалидам 1(первой) группы. Цена билета на любой сеанс в понедельник, вторник и четверг 100 рублей (При предъявлении пенсионного удостоверения или справки о выходе на пенсию). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
