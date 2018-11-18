Кинотеатр «Час кино Свиблово» располагается на третьем этаже в ТРЦ «Свиблово».
В этом современном мультиплексе открыто шесть кинозалов с общей вместимостью 540 зрительских мест. В двух залах показывают фильмы в формате 3D. Каждый кинозал оснащен передовым кинооборудованием, экранами со специальным покрытием, комфортными креслами и пуфами.
В репертуаре кинотеатра «Час кино Свиблово» можно увидеть различные фильмы в формате 2D и 3D: блокбастеры, кинокомедии, мелодрамы, семейное кино, триллеры. Оригинальное дизайнерское оформление интерьеров привносит ощущение уюта и позитива. Здесь чувствуют себя комфортно как дети, так и взрослые. В кинобаре посетителям предлагаются попкорн, десерты и напитки.
Скидка для Именинника 30%, для гостей 20% в любой день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
По средам действует фиксированная цена билета - 200 рублей, льготные билеты не действуют. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Акция распространяется на зрителей достигших пенсионного возраста, либо за выслугу лет, инвалидам 1(первой) группы. Цена билета на любой сеанс в понедельник, вторник и четверг 100 рублей (При предъявлении пенсионного удостоверения или справки о выходе на пенсию). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
