Сеть кинотеатров Час кино в Москве

Сеть кинотеатров «Час кино» создает все условия для комфортного отдыха посетителей.

Четыре кинозала каждого кинотеатра оборудованы креслами с подвижными спинками, что дает возможность удобно разместиться. Звуковые и проекционные системы новейшего поколения и большие экраны - это главный компонент качественного просмотра фильма. 

Здесь также есть кинокафе и игровые зоны для детей.

Час Кино Бибирево
87-й км МКАД, ТРЦ «Час Пик»
Час кино Свиблово
Свиблово
4 отзыва
Скидки в сети
Скидка для Именинников / Час кино Свиблово

Скидка для Именинника 30%, для гостей 20% в любой день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Среда - день кино / Час кино Свиблово

По средам действует фиксированная цена билета - 200 рублей, льготные билеты не действуют. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионный билет / Час кино Свиблово

Акция распространяется на зрителей достигших пенсионного возраста, либо за выслугу лет, инвалидам 1(первой) группы. Цена билета на любой сеанс в понедельник, вторник и четверг 100 рублей (При предъявлении пенсионного удостоверения или справки о выходе на пенсию). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
