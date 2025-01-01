Сеть кинотеатров «Час кино» создает все условия для комфортного отдыха посетителей.

Четыре кинозала каждого кинотеатра оборудованы креслами с подвижными спинками, что дает возможность удобно разместиться. Звуковые и проекционные системы новейшего поколения и большие экраны - это главный компонент качественного просмотра фильма.

Здесь также есть кинокафе и игровые зоны для детей.