Сеть кинотеатров «Час кино» создает все условия для комфортного отдыха посетителей.
Четыре кинозала каждого кинотеатра оборудованы креслами с подвижными спинками, что дает возможность удобно разместиться. Звуковые и проекционные системы новейшего поколения и большие экраны - это главный компонент качественного просмотра фильма.
Здесь также есть кинокафе и игровые зоны для детей.
Скидка для Именинника 30%, для гостей 20% в любой день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
По средам действует фиксированная цена билета - 200 рублей, льготные билеты не действуют. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Акция распространяется на зрителей достигших пенсионного возраста, либо за выслугу лет, инвалидам 1(первой) группы. Цена билета на любой сеанс в понедельник, вторник и четверг 100 рублей (При предъявлении пенсионного удостоверения или справки о выходе на пенсию). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.