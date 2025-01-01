Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Сети кинотеатров Час кино На карте

Сеть Час кино на карте в городе Москва

Москва
Час Кино Бибирево
87-й км МКАД, ТРЦ «Час Пик»
г. Москва, 87-й км МКАД, ТРЦ «Час Пик»
+7 (499) 685-16-51
Час кино Свиблово
Свиблово
г. Москва, ул. Снежная, 27, ТРЦ «Свиблово», 3 этаж
+7 (499) 685-16-51
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше