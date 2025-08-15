Меню
Час Кино Бибирево

Москва
Адрес
г. Москва, 87-й км МКАД, ТРЦ «Час Пик»
Телефон

+7 (499) 685-16-51

Билеты от 250 ₽
Сеть
Час кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Час Пик»
О кинотеатре

Кинотеатр «Час Кино Бибирево» расположен на третьем этаже торгового центра «Час Пик». Ближайшая станция метро — Медведково.

В кинотеатре работает четыре больших кинозала с комфортабельными креслами, имеются специальные ряды для влюбленных пар и специальные места для лиц с ограниченными возможностями.
Каждый зал кинотеатра «Час Кино Бибирево» в Москве оснащен лучшей звуковой системой DolbyDigitalSurround, что позволяет ощутить все спецэффекты. В холле кинотеатра расположен кинобар, где можно приобрести попкорн и колу. Для детей есть зона с игровыми автоматами и детский развлекательный центр. Здесь также имеются пивной бар «Абриколь», коктейль-бар и бильярдный клуб.

Бар
Расположен в ТЦ
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Час Кино Бибирево
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
21:00 от 250 ₽ ...
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
14:10 от 250 ₽ ...
Дикая семейка
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 250 ₽ ...
Как приручить дракона
Сегодня 2 сеанса
12:00 16:25 ...
Отзывы о кинотеатре

Скидки в кинотеатре
Скидка для Именинников

Скидка для Именинника 30%, для гостей 20% в любой день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Среда - день кино

По средам действует фиксированная цена билета - 200 рублей, льготные билеты не действуют. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионный билет

Акция распространяется на зрителей достигших пенсионного возраста, либо за выслугу лет, инвалидам 1(первой) группы. Цена билета на любой сеанс в понедельник, вторник и четверг 100 рублей (При предъявлении пенсионного удостоверения или справки о выходе на пенсию). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Фильмы в кинотеатре Час Кино Бибирево

Сегодня 15
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
21:00 от 250 ₽
Джульетта и Ромео мюзикл, мелодрама 2025, Италия / США
2D
14:10 от 250 ₽
Дикая семейка анимация, семейный 2024, Бельгия / Франция / Швейцария
2D
12:00 от 250 ₽
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
