Кинотеатр «Час Кино Бибирево» расположен на третьем этаже торгового центра «Час Пик». Ближайшая станция метро — Медведково.
В кинотеатре работает четыре больших кинозала с комфортабельными креслами, имеются специальные ряды для влюбленных пар и специальные места для лиц с ограниченными возможностями.
Каждый зал кинотеатра «Час Кино Бибирево» в Москве оснащен лучшей звуковой системой DolbyDigitalSurround, что позволяет ощутить все спецэффекты. В холле кинотеатра расположен кинобар, где можно приобрести попкорн и колу. Для детей есть зона с игровыми автоматами и детский развлекательный центр. Здесь также имеются пивной бар «Абриколь», коктейль-бар и бильярдный клуб.
Скидка для Именинника 30%, для гостей 20% в любой день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
По средам действует фиксированная цена билета - 200 рублей, льготные билеты не действуют. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Акция распространяется на зрителей достигших пенсионного возраста, либо за выслугу лет, инвалидам 1(первой) группы. Цена билета на любой сеанс в понедельник, вторник и четверг 100 рублей (При предъявлении пенсионного удостоверения или справки о выходе на пенсию). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.