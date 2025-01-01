ТРЦ «Час Пик» - современный многофункциоальный трехуровневый торгово-развлекательный центр в Москве площадью более 24 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Час Пик» расположен на 87 километре МКАД по внутренней стороне.

На территории торгового центра «Час Пик» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров («Ё-бельё», «ОбувьГрад», «Shocolat», «Gessa», Mr.Сумкин, CarteLLa, «Снежная Королева», Incanto, Rendez Vouz, Сalzedonia и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома («Аскона» и др.), магазин подарков и аксессуаров «Экспедиция», популярные магазины детских товаров (Piccolini и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Адамас» и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин «Книжный Лабиринт», салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «Связной», «Билайн» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Авангард» и др.), зоомагазин, аптека, химчистка, студия маникюра, дом быта, платежные терпимналы, свадебный салон «Мальдина» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Час Пик» функционируют современный многозальный кинотеатр «Кино Час», продовольственный супермаркет «Атак», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», детский центр «Забава» и бильярдный клуб «Абриколь».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («Макдональдс», «Картошка Крошка», «Теремок», ресторан Birra Bar, ресторан японской и европейской кухни «ЧАСТЬ СУШИ», ресторан арабской кухни «Ясмин», «Bella Италия», пиццерия «Pizza di Roma», «Mr.Grill» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Час Пик» есть бесплатная двухуровневая подземная автомобильная парковка на 700 машиномест.

Адрес:

г. Москва, МКАД, 87-й км

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Час Пик» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем от станции метро «Бибирево», «Медведково» лили «Алтуфьево» до остановки «Аптека»

на автобусе № 290, 259, 606

на маршрутном такси № 290, 359, 606

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Час Пик»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Атак»: 09.00 – 22.00;

Кинотеатр «Кино Час»: 10.00 – 0.00;

Детский центр «Забава»: 11.00 – 21.00;

Бильярдный клуб «Абриколь»: пн – чт, вс: 12.00 – 02.00, пт, сб: 12.00 – 03.00;

Ресторан «Birra Bar»: 11.00 – 02.00.