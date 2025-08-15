Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Час Кино Бибирево
Расписание сеансов кинотеатра «Час Кино Бибирево»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Скидки и акции
Торговый центр
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
21:00
от 250 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
14:10
от 250 ₽
Дикая семейка
анимация, семейный
2024, Бельгия / Франция / Швейцария
2D
12:00
от 250 ₽
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
12:00
16:25
Лило и Стич
боевик, приключения, комедия
2025, США
2D
15:20
19:05
Майнкрафт в кино
фэнтези, боевик
2025, США / Швеция / Великобритания
2D
13:35
17:15
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
14:35
20:30
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
18:45
от 250 ₽
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
18:40
20:55
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
12:20
16:20
Пункт назначения: Узы крови
ужасы
2025, США
2D
20:15
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
14:15
18:10
Элио
приключения, анимация, комедия, фантастика, фэнтези, драма, семейный
2025, США
2D
12:50
17:00
