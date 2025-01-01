Меню
Скидка для Именинников

Скидка для Именинника 30%, для гостей 20% в любой день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Среда - день кино

По средам действует фиксированная цена билета - 200 рублей, льготные билеты не действуют. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионный билет

Акция распространяется на зрителей достигших пенсионного возраста, либо за выслугу лет, инвалидам 1(первой) группы. Цена билета на любой сеанс в понедельник, вторник и четверг 100 рублей (При предъявлении пенсионного удостоверения или справки о выходе на пенсию). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Плохие парни 2
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Атель-матель
2025, Россия, комедия
