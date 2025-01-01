Меню
Скидка для Именинников

Скидка для Именинника 30%, для гостей 20% в любой день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Среда - день кино

По средам действует фиксированная цена билета - 200 рублей, льготные билеты не действуют. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионный билет

Акция распространяется на зрителей достигших пенсионного возраста, либо за выслугу лет, инвалидам 1(первой) группы. Цена билета на любой сеанс в понедельник, вторник и четверг 100 рублей (При предъявлении пенсионного удостоверения или справки о выходе на пенсию). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
