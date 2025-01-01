Скидка для Именинника 30%, для гостей 20% в любой день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
По средам действует фиксированная цена билета - 200 рублей, льготные билеты не действуют. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Акция распространяется на зрителей достигших пенсионного возраста, либо за выслугу лет, инвалидам 1(первой) группы. Цена билета на любой сеанс в понедельник, вторник и четверг 100 рублей (При предъявлении пенсионного удостоверения или справки о выходе на пенсию). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.