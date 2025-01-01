Меню
г. Москва, ул. Снежная, д. 27
Свиблово
ТРЦ «Свиблово» – современный торгово-развлекательный центр, расположенный на Севере города Москвы (СВАО) на пересечении улицы Снежная и Играского проезда в пешей доступности от станции метро «Свиблово».

На территории торгово-развлекательного центра «Свиблово» находится огромное количество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (befree, oodji, Adidas, Nike, Puma, Zara, Reserved, Mohito, Love Republic, Stradivarius, Tezenis, Intimissimi, INCANTO, Sela, «Бюстье», HENDERSON, O’STIN, «ТЕРВОЛИНА», Gloria Jeans & Gee Jay, ZARINA, Calzedonia, MILAVITSA, Alessandro Frenza, Acoola, GAMEZONE, Fissman, LIME, «Империя сумок», «Алеф», Markiza, Sweet Berry, Francesco Donni, ANTIGA, WoolStreet, интернет-магазин TWiG, ELIT, FirstFit, «Бонжур Мадам», Westrenger, «Мила», BERING и др.), детские магазины («Детский Мир» и др.), салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Евросеть» и др.), аптека «911», магазины подарков и аксессуаров («Красный куб», «Экспедиция» и др.), салоне оптики «Айкрафт Оптика», цветочный магазин, зоомагазин «Бетховен», маникюрный салон, детская парикмахерская, «Студия маникюра Лены Лениной», мастерская «Мульти-Мастер», детская парикмахерская «Весёлая расчёска», салон упаковки и оформления подарков, ломбард «Меридлан», центр фотоуслуг «Азбука Фото», интернет-кафе, дом быта, ломбард, магазин чая и подарков 5 O’Clock Tea, студия по ремонту техники Apple «Apple Room», туристическое агентство Coral Travel, отделение банка «Промсвязьбанк» и банкоматы («Сбербанк», «МКБ» и др.).

Кроме того, в ТРЦ «Свиблово» функционируют бытовой техники и электроники («Мобил Элемент» и др.), магазины парфюмерии и кометики («Л'Этуаль», Yves Rocher и др.), ювелирные салоны и магазины часов (SUNLIGHT, Pandora, Swatch, Valtera, «Бронницкий ювелир», «Московский Ювелирный Завод» и др.) и многозальный кинотеатр «Час Кино».

Также в торгово-развлекательном центре для гостей работает зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан по своему вкусу («Баскин Роббинс», «Крошка-Картошка», Mcdonalds, «Теремок», «КУРОЧКА С НАМИ», «Папа-паста», Grillmac`s, «КиноБар», рестораны «Шоколадница», MAKI MAKI, Krispy Kreme и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Свиблово» есть двухуровневая автомобильная парковка на 184 машиномест (первые 15 минут бесплатно).

г. Москва, ул. Снежная, д. 27

Добраться до ТРЦ «Свиблово» можно следующим образом:

1.    Пешком от станции метро «Свиблово» (300 метров)

2.    На любом траспорте, идущем до станции «ст. м. Свиблово»

  • на автобусах № 61, 176, 185, 380, 628
  • на маршрутных такси № 185м, 896

Магазины и фудкорт ТРЦ «Свиблово»: пн – чт, вс: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Час Кино»: 09.30 – 00.00;
Ресторан «Маки Маки»: 10.00 – 06.00.

Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
