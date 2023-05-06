Меню
Космик Марьина Роща

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
Метро
Марьина роща
Телефон

+7 (495) 221-62-15

Билеты от 250 ₽
Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
5.6 Оцените
12 голосов
TheatreHD: Таланты и покойники
TheatreHD: Таланты и покойники
Сегодня 1 сеанс
19:30 ...
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
10:00 ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 2 сеанса
14:55 от 300 ₽ 22:05 от 350 ₽ ...
Лило и Стич
Лило и Стич
Сегодня 1 сеанс
14:20 от 290 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Владимир Матросов 6 мая 2023, 20:15
Смотрели Стражей галактики 3 датой 06.05.2023. В итоге на 14 минуте фильма выключился экран, звук продолжал идти. Спустя минут 5 техник отмотал… Читать дальше…
User 8 октября 2023, 22:38
Была 07.10.2023 на фильме в зале номер 2. Первый раз в этом кинотеатре после ремонта и по видемому послелний. Присоеденяюсь к предидущим комментариям… Читать дальше…
Фильмы в кинотеатре Космик Марьина Роща

TheatreHD: Таланты и покойники спектакль 2024, Россия
2D
19:30
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
10:00
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
14:55 от 300 ₽ 22:05 от 350 ₽
Плохие парни 2
Как приручить дракона
Лило и Стич
Пушистый форсаж: Гран-при
Одно целое
Укради мою мечту
На деревню дедушке
Мой папа - медведь
Материалистка
Фантастическая четверка: Первые шаги
Формула 1
Атель-матель
