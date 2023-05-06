Меню
Адрес
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
Метро
Марьина роща
Телефон
+7 (495) 221-62-15
Билеты от 250 ₽
Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
5.6
12
голосов
В общем рейтинге
80
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов
в кинотеатре Космик Марьина Роща
TheatreHD: Таланты и покойники
Сегодня 1 сеанс
19:30
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
10:00
Голый пистолет
Сегодня 2 сеанса
14:55
от 300 ₽
22:05
от 350 ₽
Лило и Стич
Сегодня 1 сеанс
14:20
от 290 ₽
...
Сегодня
от 250 ₽
Завтра
от 250 ₽
17 августа
от 250 ₽
22 августа
от 650 ₽
29 августа
Отзывы о кинотеатре
Владимир Матросов
6 мая 2023, 20:15
Смотрели Стражей галактики 3 датой 06.05.2023. В итоге на 14 минуте фильма выключился экран, звук продолжал идти. Спустя минут 5 техник отмотал…
User
8 октября 2023, 22:38
Была 07.10.2023 на фильме в зале номер 2. Первый раз в этом кинотеатре после ремонта и по видемому послелний. Присоеденяюсь к предидущим комментариям…
Фильмы в кинотеатре Космик Марьина Роща
TheatreHD: Таланты и покойники
спектакль
2024, Россия
2D
19:30
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
10:00
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
14:55
от 300 ₽
22:05
от 350 ₽
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
