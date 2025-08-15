Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Космик Марьина Роща
Расписание сеансов кинотеатра «Космик Марьина Роща»
Расписание сеансов кинотеатра «Космик Марьина Роща»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
TheatreHD: Таланты и покойники
спектакль
2024, Россия
2D
19:30
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
10:00
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
14:55
от 300 ₽
22:05
от 350 ₽
Лило и Стич
боевик, приключения, комедия
2025, США
2D
14:20
от 290 ₽
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
13:10
от 290 ₽
15:50
от 290 ₽
21:35
от 450 ₽
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
12:00
16:35
от 290 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
21:40
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
12:40
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
10:05
от 250 ₽
16:55
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
18:55
от 400 ₽
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
22:15
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:10
от 300 ₽
12:35
15:00
17:25
от 450 ₽
19:50
от 450 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
10:05
от 300 ₽
18:30
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
