Еврейский музей

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Образцова, 11, стр. 1а
Метро
Марьина роща
Телефон

8 (495) 645-05-50

Билеты от 250 ₽
мало голосов Оцените
0 голосов
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Еврейский музей
Жар-птица
Жар-птица
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 250 ₽ ...
Надо снимать фильмы о любви
Надо снимать фильмы о любви
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 250 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
0 голосов
Фильмы в кинотеатре Еврейский музей

вс 17 вс 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Жар-птица драма 2025, Россия
2D
19:30 от 250 ₽
Надо снимать фильмы о любви драма 2024, Россия
2D
18:00 от 250 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
