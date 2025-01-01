Скидка для Именинника на 1 билет 100%, при приобретении не менее 6 (шести) кино-билетов единовременно. Скидка действует три дня до Дня Рождения и три дня после Дня рождения. Скидка действует в любой день недели. Скидка действует на любые сеансы и форматы фильмов 3D и 2D. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Пенсионерам скидка 50%. Скидка действует на все дни недели, включая предпраздничные, праздничные и выходные дни. Цены действует только при предъявлении пенсионного удостоверения. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Детям до 6 лет скидка на билет - 50% от стандартной ценовой схемы. Скидка действует на все дни недели, включая предпраздничные, праздничные и выходные дни. Скидка действует на фильмы только с возрастными ограничениями 0+ и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.