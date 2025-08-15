Киноклуб «Эльдар» был открыт в январе 2005 года известным режиссером Эльдаром Рязановым. За годы существования этот клуб стал местом встреч кинозрителей с любимыми актерами и другими творческими людьми. Киноклуб находится вблизи станций метро Проспект Вернадского и Юго-западная.

На территории киноклуба «Эльдар» в Москве работают три зала: Большой на 522 зрителя, Музыкальный на 119 зрителей и Греческий на 88 зрителей. Здесь также открыты ресторан и уютное кафе. В кинозалах демонстрируются фильмы в цифровом изображении в форматах 2D и 3D. Кроме того, здесь можно проводить видеосъемки, кастинги и фотосессии, так как на территории киноклуба функционируют съемочный павильон, виртуальная студия, гримерные комнаты. Для удобства гостей киноклуба открыта бесплатная парковка.

В киноклубе «Эльдар» можно посмотреть лучшие киноленты, посетить фестивали, творческие вечера, премьерные показы, тематические циклы.

