Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Киноклуб Эльдар

Киноклуб Эльдар

Москва
Адрес
г. Москва, Ленинский просп., 105
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 735-99-44 / автоинформатор

Позвонить

+7 (495) 735-99-62 / касса

Позвонить

+7(495)735-99-68

Позвонить
Билеты от 150 ₽
В избранное Уже в избранном
О кинотеатре

Киноклуб «Эльдар» был открыт в январе 2005 года известным режиссером Эльдаром Рязановым. За годы существования этот клуб стал местом встреч кинозрителей с любимыми актерами и другими творческими людьми. Киноклуб находится вблизи станций метро Проспект Вернадского и Юго-западная.  

На территории киноклуба «Эльдар» в Москве работают три зала: Большой на 522 зрителя, Музыкальный на 119 зрителей и Греческий на 88 зрителей. Здесь также открыты ресторан и уютное кафе. В кинозалах демонстрируются фильмы в цифровом изображении в форматах 2D и 3D. Кроме того, здесь можно проводить видеосъемки, кастинги и фотосессии, так как на территории киноклуба функционируют съемочный павильон, виртуальная студия, гримерные комнаты. Для удобства гостей киноклуба открыта бесплатная парковка.

В киноклубе «Эльдар» можно посмотреть лучшие киноленты, посетить фестивали, творческие вечера, премьерные показы, тематические циклы.
 

Бар
Диваны
7.8 Оцените
165 голосов
Билеты от 150 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Киноклуб Эльдар
Девка-баба: Кукла-чародейка
Девка-баба: Кукла-чародейка
Сегодня 1 сеанс
12:40 от 250 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 2 сеанса
09:40 от 150 ₽ 11:10 от 150 ₽ ...
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
Сегодня 2 сеанса
13:30 от 250 ₽ 15:15 от 350 ₽ ...
Плагиатор
Плагиатор
Сегодня 2 сеанса
14:25 от 250 ₽ 16:50 от 350 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
165 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Детям

Детям, не достигшим 3-х лет, проход на кинопоказ свободный. Детям-сиротам, детям-инвалидам, студентам из числа детей-сирот скидка на билет- 100% (бесплатный проход). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям Инвалидам Студентам
Участникам Великой Отечественной войны

Участникам ВОВ скидка на билет - 100% (бесплатный проход). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Ветеранам ВОВ
Скидка инвалидам

Инвалидам I и II группы скидка - 100% (бесплатный проход). Инвалидам III группы скидка на билет - 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Инвалидам
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Москвы

Фильмы в кинотеатре Киноклуб Эльдар

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 чт 21 чт 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Девка-баба: Кукла-чародейка фэнтези 2024, Россия
2D
12:40 от 250 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
09:40 от 150 ₽ 11:10 от 150 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
13:30 от 250 ₽ 15:15 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше