Детям, не достигшим 3-х лет, проход на кинопоказ свободный. Детям-сиротам, детям-инвалидам, студентам из числа детей-сирот скидка на билет- 100% (бесплатный проход). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Участникам ВОВ скидка на билет - 100% (бесплатный проход). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Инвалидам I и II группы скидка - 100% (бесплатный проход). Инвалидам III группы скидка на билет - 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Скидка на мероприятия - 50%. Скидка на кинопоказ - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Скидка 50% на посещение первого утреннего сеанса. Действует при предъявлении документа. дающего право на льготу. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
На первый утренний сеанс скидка школьникам - 50%. Действует при предъявлении ученического билета. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.