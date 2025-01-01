Меню
Детям

Детям, не достигшим 3-х лет, проход на кинопоказ свободный. Детям-сиротам, детям-инвалидам, студентам из числа детей-сирот скидка на билет- 100% (бесплатный проход). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям Инвалидам Студентам
Участникам Великой Отечественной войны

Участникам ВОВ скидка на билет - 100% (бесплатный проход). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Ветеранам ВОВ
Скидка инвалидам

Инвалидам I и II группы скидка - 100% (бесплатный проход). Инвалидам III группы скидка на билет - 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Инвалидам
Многодетным семьям

Скидка на мероприятия - 50%. Скидка на кинопоказ - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям
Пенсионерам

Скидка 50% на посещение первого утреннего сеанса. Действует при предъявлении документа. дающего право на льготу. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Скидка школьникам

На первый утренний сеанс скидка школьникам - 50%. Действует при предъявлении ученического билета. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
