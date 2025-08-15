Меню
Москино Салют

Москва
Адрес
г. Москва, ЮЗАО, район Академический, ул. Кедрова, д. 14, корп.З
Метро
Академическая Профсоюзная
Телефон

+7 (499) 125-01-35

Сеть
Москино
О кинотеатре

Кинотеатр «Москино Салют» открыт в 1953 году.

В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами, артхаус, анимационные фильмы, показы «Театра в кино», регулярно проходят бесплатные кинопоказы, а также заседания киноклубов.

В кинотеатре два кинозала по 90 мест.
Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D.
Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование.

Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм.

Для посетителей работает кофейня Cappuccino Kids.


Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Кафе
Пандусы
Билеты от 210 ₽
Девочка, покорившая время
Девочка, покорившая время
Сегодня 1 сеанс
12:55 от 270 ₽ ...
Жизнь Чака
Жизнь Чака
Сегодня 1 сеанс
21:20 от 370 ₽ ...
Легенды наших предков
Легенды наших предков
Сегодня 1 сеанс
17:25 от 370 ₽ ...
Летние войны
Летние войны
Сегодня 1 сеанс
14:35 от 370 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Скидки в кинотеатре
Детский билет

«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.

Детям
Пенсионерам и многодетным семьям

Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Пенсионерам Многодетным семьям
Школьника и студентам дешевле!

Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Школьникам Студентам
Фильмы в кинотеатре Москино Салют

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 вс 24 вс 31
Девочка, покорившая время фантастика, комедия, анимация, мелодрама, аниме 2006, Япония
2D, SUB
12:55 от 270 ₽
Жизнь Чака драма, фэнтези, фантастика 2024, США
2D, SUB
21:20 от 370 ₽
Легенды наших предков фэнтези, приключения, семейный 2025, Россия
2D
17:25 от 370 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
