Киноафиша Москвы Кинотеатры Колибри Москва

Колибри Москва

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
Метро
Крымская Верхние Котлы
Расписание
Расписание
Расписание сеансов в кинотеатре Колибри Москва
Сегодня 3 сеанса
11:45 22:05 23:45 ...
Сегодня 2 сеанса
10:00 12:30 ...
Сегодня 3 сеанса
10:00 14:45 21:20 ...
Сегодня 2 сеанса
16:20 23:40 ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Фильмы в кинотеатре Колибри Москва

Сегодня 15
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
11:45 22:05 23:45
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный 2025, США
2D
10:00 12:30
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
10:00 14:45 21:20
