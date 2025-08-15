Меню
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
11:45 22:05 23:45
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный 2025, США
2D
10:00 12:30
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
10:00 14:45 21:20
Орудия драма, ужасы, детектив 2025, США
2D
16:20 23:40
Плохие парни 2 приключения, анимация, комедия 2025, Япония / США
2D
12:00 14:00 18:00
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:00 12:15 16:00
Смурфики в кино мюзикл 2025, США
2D
10:00
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
14:15 20:00
Формула 1 спорт 2025, США
2D
12:25 18:35
Чумовая пятница 2 семейный, комедия, фэнтези 2025, США
2D
10:30 13:20 17:10
