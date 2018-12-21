Кинотеатр «Каро 6 Севастопольский» — это современный мультиплекс, который находится в ТЦ «Капитолий Севастопольский». Ближайшие станции метро — Академическая и Тульская.

Мультиплекс занимает площадь более 2 000 кв.м. В нем имеются 6 современных залов с общим количеством мест 814, два кино-бара с большим выбором закусок, попкорна и напитков, игровая зона. В репертуаре - фильмы разных жанров: мелодрамы, комедии, триллеры, семейное кино, анимация.

Большим преимуществом кинотеатра «Каро 6 Севастопольский» в Москве является то, что до или после сеанса можно сделать необходимые покупки в бутиках торгового центра. Кроме того, здесь имеются несколько гостеприимных кафе с разнообразным меню, где можно не только перекусить, но и организовать торжество.