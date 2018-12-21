Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Каро 6 Севастопольский

Каро 6 Севастопольский

Москва
Адрес
г. Москва, Севастопольский просп., 11, ТЦ «Капитолий Севастопольский»
Метро
Крымская Верхние Котлы
Сеть
КАРО
ТРК
Расположен в ТРЦ «Капитолий Севастопольский»
О кинотеатре

Кинотеатр «Каро 6 Севастопольский» — это современный мультиплекс, который находится в ТЦ «Капитолий Севастопольский». Ближайшие станции метро — Академическая и Тульская.

Мультиплекс занимает площадь более 2 000 кв.м. В нем имеются 6 современных залов с общим количеством мест 814, два кино-бара с большим выбором закусок, попкорна и напитков, игровая зона. В репертуаре - фильмы разных жанров: мелодрамы, комедии, триллеры, семейное кино, анимация.

Большим преимуществом кинотеатра «Каро 6 Севастопольский» в Москве является то, что до или после сеанса можно сделать необходимые покупки в бутиках торгового центра. Кроме того, здесь имеются несколько гостеприимных кафе с разнообразным меню, где можно не только перекусить, но и организовать торжество.

Бар
Расположен в ТЦ
Wi-Fi
Отзывы о кинотеатре
um007 21 декабря 2018, 18:24
ДИКОСТЬ ДИСТРИБЬЮЦИИ
Два кинотеатра в 250 метрах друг от друга Синема Стар Рио на Академической и Каро 6 Севастопольский , имеющие по 6 залов,…
Любовь Топычканова 1 февраля 2023, 20:53
Самый уютный кинотеатр в этом районе. Добрый персонал . Ходила как домой. Приемлемые цены, нет очередей, можно было купить на сайте со скидкой. …
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
