ТРЦ «Капитолий Севастопольский» - это крупный многофункциональный торгово-развлекательный центр в Москве площадью более 55 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговую зону, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Капитолий Севастопольский» расположен на юге Москвы на Севастопольском проспекте с удобным подъездом со стороны третьего транспортного кольца, в районе станции метро «Крымская».



На территории торгового центра «Капитолий Севастопольский» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Incanto, Promod, Gloria Jeans, Glenfield, O’STIN, Zolla, Diva, Lady & Gentlamen City и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазин товаров для дома («Ascona» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Mothercare» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Pandora, «Московский Ювелирный Завод» и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин «Книжный Лабиринт», салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Tele2», «Связной», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Тинькофф банк» и др.), зоомагазин, аптека, салон красоты, «Студия маникюра Лены Лениной», студия детской красоты, химчистка, денежные переводы «Юнистрим» и многое другое.



Кроме того, в ТРЦ «Капитолий Севастопольский» функционируют современный многозальный кинотеатр «Каро», продовольственный гипермаркет «Ашан», супермаркет товаров для детей «Детский Мир», супермаркеты бытовой техники и электроники (DNS и др.), супермаркет спортивных товаров, развлекательный центр «Космик» (боулинг, бильярд, спорт-бар), детская развлекательная площадка «Космик» (лабиринт, семейное кафе и др.), спортивно-развлекательный парк «Небо» (скалодром, веревочный парк, батуты и др.) и контактный зоопарк «Погладь енота».



Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (KFC, Starbucks, «Суши-Маке», ресторан японской кухни «Нияма» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Капитолий Севастопольский» есть бесплатная автомобильная парковк на 500 машиномест (режим работы: 09.00 – 22.00) и отдельная велопарковка.



Адрес:

г. Москва, Севастопольский просп., 11



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Капитолий Севастопольский» можно следующим образом:



1. Пешком от станции метро «Крымская» (200 метров)



2. На любом общественном транспорте, идущем от станции метро «Нагорная» до остановки «Севастопольский проспект, д. 12»



• на бесплатных автобусах с 08.00 до 22.00



3. На любом общественном транспорте, идущем от станции метро «Тульская» до остановки «Севастопольский проспект, д. 12»



• на автобусе № 826

• на маршрутном такси № 826



Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Капитолий Севастопольский»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Ашан»: 08.00 – 00.00;

Кинотеатр «Каро»: 10.00 – 00.00;

Развлекательный центр «Космик» (боулинг, бильярд, спорт-бар): пн – ср: 12.00 – 0.00, чт, пт: 12.00 – 05.00, сб: 11.00 – 05.00, вс: 11.00 – 00.00;

Детский развлекательный центр «Космик» (лабиринт, семейное кафе и др.): пн – пт: 12.00 – 00.00, сб, вс: 11.00 – 00.00;

Спортивно-развлекательный парк «Небо» (скалодром, веревочный парк, батуты и др.): 10.00 – 22.00;

Контактный зоопарк «Погладь енота»: 10.00 – 22.00;

Ресторан японской кухни «Нияма»: 10.00 – 23.00.