Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Каро 6 Севастопольский ТРЦ «Капитолий Севастопольский»

ТРЦ «Капитолий Севастопольский»

ТРЦ «Капитолий Севастопольский»
Адрес
г. Москва, Севастопольский просп., 11
Метро
Крымская Верхние Котлы
Показать на карте

ТРЦ «Капитолий Севастопольский» - это крупный многофункциональный торгово-развлекательный центр в Москве площадью более 55 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговую зону, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Капитолий Севастопольский» расположен на юге Москвы на Севастопольском проспекте с удобным подъездом со стороны третьего транспортного кольца, в районе станции метро «Крымская».

На территории торгового центра «Капитолий Севастопольский» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Incanto, Promod, Gloria Jeans, Glenfield, O’STIN, Zolla, Diva, Lady & Gentlamen City и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазин товаров для дома («Ascona» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Mothercare» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Pandora, «Московский Ювелирный Завод» и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин «Книжный Лабиринт», салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Tele2», «Связной», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Тинькофф банк» и др.), зоомагазин, аптека, салон красоты, «Студия маникюра Лены Лениной», студия детской красоты, химчистка, денежные переводы «Юнистрим» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Капитолий Севастопольский» функционируют современный многозальный кинотеатр «Каро», продовольственный гипермаркет «Ашан», супермаркет товаров для детей «Детский Мир», супермаркеты бытовой техники и электроники (DNS и др.), супермаркет спортивных товаров, развлекательный центр «Космик» (боулинг, бильярд, спорт-бар), детская развлекательная площадка «Космик» (лабиринт, семейное кафе и др.), спортивно-развлекательный парк «Небо» (скалодром, веревочный парк, батуты и др.) и контактный зоопарк «Погладь енота».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (KFC, Starbucks, «Суши-Маке», ресторан японской кухни «Нияма» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Капитолий Севастопольский» есть бесплатная автомобильная парковк на 500 машиномест (режим работы: 09.00 – 22.00) и отдельная велопарковка.
 
Адрес: 
г. Москва, Севастопольский просп., 11

Как добраться? 
Добраться до ТРЦ «Капитолий Севастопольский» можно следующим образом: 

1.    Пешком от станции метро «Крымская» (200 метров)
 
2.    На любом общественном транспорте, идущем от станции метро «Нагорная» до остановки «Севастопольский проспект, д. 12»

•    на бесплатных автобусах с 08.00 до 22.00

3.    На любом общественном транспорте, идущем от станции метро «Тульская» до остановки «Севастопольский проспект, д. 12»

•    на автобусе № 826
•    на маршрутном такси № 826
 
Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Капитолий Севастопольский»: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Ашан»: 08.00 – 00.00;
Кинотеатр «Каро»: 10.00 – 00.00;
Развлекательный центр «Космик» (боулинг, бильярд, спорт-бар): пн – ср: 12.00 – 0.00, чт, пт: 12.00 – 05.00, сб: 11.00 – 05.00, вс: 11.00 – 00.00;
Детский развлекательный центр «Космик» (лабиринт, семейное кафе и др.): пн – пт: 12.00 – 00.00, сб, вс: 11.00 – 00.00;
Спортивно-развлекательный парк «Небо» (скалодром, веревочный парк, батуты и др.): 10.00 – 22.00;
Контактный зоопарк «Погладь енота»: 10.00 – 22.00;
Ресторан японской кухни «Нияма»: 10.00 – 23.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше