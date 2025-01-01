Меню
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
Скидки и акции
Москино Сатурн
Свиблово / Ботанический сад
г. Москва, СВАО, район Свиблово, ул. Снежная, д.18
+7 (499) 180-43-52
Звезда
Курская / Курская / Чкаловская
г. Москва, ЦАО, район Басманный, ул. Земляной Вал, 18-22, стр. 2
+7 (495) 916-28-05
Москино Ангара
Варшавская / Севастопольская / Каховская
г. Москва, Чонгарский б-р, 7, центр «Место встречи Ангара»
+74956877617
Москино Берёзка
Новогиреево
ул. Мартеновская, 25
+7 495 302-03-62
Москино Вымпел
СВАО, район Бабушкинский, ул. Коминтерна, д.8
г. Москва, СВАО, район Бабушкинский, ул. Коминтерна, д.8
+7 (499) 184-41-09
Москино Жуковский
Чкаловская / Курская / Курская
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
+7(499)492-81-25
Москино Искра
Тимирязевская
г. Москва, САО, район Тимирязевский, ул. Костякова, д. 10
+7 499 976-14-44
Москино Космос
ВДНХ
г. Москва, СВАО, район Останкино, ул. Проспект Мира, д. 109
+7 495 687-46-69
Москино Молодёжный
Текстильщики
г. Москва, ЮВАО, район Текстильщики, ул. Люблинская, д. 11
+7 (499) 177-71-60
Москино Музейный
Парк Культуры
г. Москва, Зубовский б-р, 2, стр. 7
+7 (495) 687 76 17
Москино Музеон
Полянка / Октябрьская / Парк Культуры / Кропоткинская
г. Москва, ЦАО, район Якиманка, ул. Крымский Вал, вл. 2
+7 (495) 953-51-73
Москино Полёт
Сходненская
г. Москва, СЗАО, район Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 10
+7 (495) 492-81-25
Москино Салют
Академическая / Профсоюзная
г. Москва, ЮЗАО, район Академический, ул. Кедрова, д. 14, корп.З
+7 (499) 125-01-35
Москино Сокольники
парк «Сокольники», Митьковский пр., 10
г. Москва, парк «Сокольники», Митьковский пр., 10
Москино Спутник
Лефортово
г. Москва, ЮВАО, район Лефортово, ул. Солдатская, д. 15
+7 (495) 361-29-19
Москино Тула
ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
+7 495 353-31-31
Москино Факел
Авиамоторная
г. Москва, ЮВАО, район Лефортово, ш. Энтузиастов, д. 15/16
+7 (495) 362-12-19
Москино Фили
Б.Филевская, 22, стр. 8, парк «Фили»
г. Москва, Б.Филевская, 22, стр. 8, парк «Фили»
Москино Юность
Октябрьское поле / Панфиловская / Зорге
г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д.1/4
+7 (499) 194-24-30
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
