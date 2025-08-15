Кинозал в библиотеке «Москино Жуковский» открыт в 2024 году.



Ранее в этом доме, построенном в 1957 году, была открыта библиотека, которая в 1983 году получила имя Василия Андреевича Жуковского, в честь 200-летия великого русского поэта. В 2008 году рядом с библиотекой был установлен бюст В. А. Жуковского скульптора А. Н. Бурганова, а в 2013 году в библиотеке состоялось открытие зала-музея. В 2016 году стартовал театральный проект «Лялин центр», продвигающий чтение при помощи визуальных видов искусств.



Сегодня это место, которое объединяет людей, книги и кино. В репертуаре ретроспектива российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами, бесплатные тематические показы для детей и взрослых.