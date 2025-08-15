Меню
Москино Жуковский

Москино Жуковский

Москва
Адрес
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
Метро
Чкаловская Курская Курская
Телефон

+7(499)492-81-25

Билеты от 230 ₽
Сеть
Москино
О кинотеатре

Кинозал в библиотеке «Москино Жуковский» открыт в 2024 году.

Ранее в этом доме, построенном в 1957 году, была открыта библиотека, которая в 1983 году получила имя Василия Андреевича Жуковского, в честь 200-летия великого русского поэта. В 2008 году рядом с библиотекой был установлен бюст В. А. Жуковского скульптора А. Н. Бурганова, а в 2013 году в библиотеке состоялось открытие зала-музея. В 2016 году стартовал театральный проект «Лялин центр», продвигающий чтение при помощи визуальных видов искусств.

Сегодня это место, которое объединяет людей, книги и кино. В репертуаре ретроспектива российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами, бесплатные тематические показы для детей и взрослых.

Билеты от 230 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Москино Жуковский
Банда аутсайдеров
Банда аутсайдеров
Сегодня 1 сеанс
11:30 от 230 ₽ ...
Надо снимать фильмы о любви
Надо снимать фильмы о любви
Сегодня 1 сеанс
20:40 от 230 ₽ ...
Принцесса Мононоке
Принцесса Мононоке
Сегодня 1 сеанс
16:00 от 230 ₽ ...
Терминатор 2: Судный день
Терминатор 2: Судный день
Сегодня 1 сеанс
13:25 от 230 ₽ ...
Фильмы в кинотеатре Москино Жуковский

Банда аутсайдеров драма 1964, Франция
2D, SUB
11:30 от 230 ₽
Надо снимать фильмы о любви драма 2024, Россия
2D
20:40 от 230 ₽
Принцесса Мононоке аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
2D
16:00 от 230 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
