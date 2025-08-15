Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Москино Жуковский
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Жуковский»
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Жуковский»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Банда аутсайдеров
драма
1964, Франция
2D, SUB
11:30
от 230 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
20:40
от 230 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
16:00
от 230 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
13:25
от 230 ₽
Ускользающая красота
драма, мелодрама
1996, Италия / Франция / Великобритания
2D, SUB
18:25
от 230 ₽
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
