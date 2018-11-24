Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Москино Берёзка

Москино Берёзка

Москва
Адрес
ул. Мартеновская, 25
Метро
Новогиреево
Показать на карте
Телефон

+7 495 302-03-62

Позвонить
В избранное Уже в избранном
Сеть
Москино
О кинотеатре

Кинотеатр «Москино Березка» открыт в 1962 году. Этот небольшой, но уютный кинотеатр в момент постройки задумывался как культурный объект преимущественно для детей и юношества. В годы СССР кроме концертов и других культурных событий на сцене кинотеатра ежегодно проходили школьные пионерские и комсомольские мероприятия, работали кружки и секции.

В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката. Особенность кинотеатра — периодические бесплатные показы детского кино.

В кинотеатре кинозал на 367 мест. Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D. Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения: по запросу выдается специальное оборудование. Для посетителей работает детский центр «Дети Ленд» и кофейня «Галерея».

Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Бар
Кафе
Есть сканнер билетов
Парковка
Пандусы
7.4 Оцените
33 голоса
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре
Аленка Прекрасная 24 ноября 2018, 16:09
Отличное место для живущих рядом! Самое приятное это цены))
Svetlana Ivanova Obolenskaya 12 декабря 2021, 20:32
Мой самый любимый кинотеатр! Чудесно, уютно, как дома! Все, абсолютно все - ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ! Спасибо, работникам, администрации кинотеатра… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
33 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Детский билет

«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00

Детям
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Москвы
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше