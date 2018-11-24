Кинотеатр «Москино Березка» открыт в 1962 году. Этот небольшой, но уютный кинотеатр в момент постройки задумывался как культурный объект преимущественно для детей и юношества. В годы СССР кроме концертов и других культурных событий на сцене кинотеатра ежегодно проходили школьные пионерские и комсомольские мероприятия, работали кружки и секции.

В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката. Особенность кинотеатра — периодические бесплатные показы детского кино.

В кинотеатре кинозал на 367 мест. Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D. Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения: по запросу выдается специальное оборудование. Для посетителей работает детский центр «Дети Ленд» и кофейня «Галерея».

Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.