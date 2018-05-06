Меню
Москино Берёзка
Отзывы о кинотеатре Москино Берёзка
Отзывы о кинотеатре Москино Берёзка
Анна Золотова
6 мая 2018, 22:05
Оценка
Очень плохой кинотеатр. Маленький, люди толпятся, поп корн купить это пол часа в очереди стоять. Проход между рядами маленький, ряды не подсвечены.
Киноафиша.инфо
Анна, доброе утро! Спасибо за ваш отзыв.
Аленка Прекрасная
Оценка
Отличное место для живущих рядом! Самое приятное это цены))
zeratul1
Оценка
Первое что бросается в глаза скромность в обстановке перед залом. В туалете чисто но он находится в подвале и реально люди могут заблудиться. Как зайдёте в сам зал для просмотра кино не пугайтесь но 1 ряд стоят кушетки и пуфики облезлые. Между рядами пройти тяжело места мало я при росте в 174 см. сидя на кресле ноги вытянуть не мог. Кресла не удобные в подлокотниках нет места для того чтобы поставить газировку которую купили у них же. Звук фильма это верх похабства колонки стоят только спереди и по ощущению моно!!! Экран имеет провисание которое четко видно но смотреть можно. В зале довольно холодно. В начале фильма зачем-то включили боковую подсветку зала. Ходили всем семейством на фильм: Тайна печати дракона. О фильме судить полноценно не берусь так как зал по 10 бальной шкале тянет на 2 балла да 1 опустить не могу так как фикалие в зале не увидел. То что перед кино купить лёгкий перекус вызывает затруднение думаю многи скажут. Так как 1 кассир не успевает но 1 плюс у буфета есть вкусное мороженое и всё-таки натуральный кофе и чай.
ольга молодцова
Кинотеатр детства-самый лучший.
Александр Савин
Да кинотеатр маленький, но извините мне 60 лет вы молодёжь не помните какие были кинотеатры в нашу молодость А какой звук.был. Мы даже на это внимание не обращали. .и туалеты были внизу.. Что первомайский.. Что Енисей.. Там внизу.. Даже театры и то там в некоторых туалеты в подвале. По сравнению с нашей березкой. Это ужас. БЕРЁЗКА ЭТО ЧИСТО Семейный кинотеатр.. Так сказать местный. Скоро будет Киргизия вот туда и идите кто помоложе. А детям с родителями и тут хорошо. И нам старикам фантастику посмотреть пойдёт. А пока ковид места в зале полно свободного. У кого ногиподлинней пусть у прохода садятся и ноги тянут. Хороший средний кинотеатр.
Svetlana Ivanova Obolenskaya
Мой самый любимый кинотеатр! Чудесно, уютно, как дома! Все, абсолютно все - ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ! Спасибо, работникам, администрации кинотеатра "Березка"! Таких чудесных мест мало осталось в Москве. Увы "Берёзке" жить вечно!!!
