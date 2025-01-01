Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Москино Берёзка
Кинотеатр Москино Берёзка (Москва) на карте
Кинотеатр Москино Берёзка (Москва) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Кинотеатр Москино Берёзка (Москва) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.1
км
КАРО 6 Киргизия
Новогиреево
5
3.2
км
Синема Стар в Реутове
2-ой км МКАД, внешняя сторона, ТРЦ «Шоколад», 4-ый этаж
5
5.4
км
Каро 10 Реутов
Носовихинское шоссе, д. 45, ТРЦ «Реутов Парк», 4 этаж
5
5.4
км
Москино Факел
Авиамоторная
5
6
км
Каро 10 София
Щелковская / Первомайская
5
6
км
КАРО 4 Высота
Кузьминки
5
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
