Каро 10 София
Кинотеатры
Каро 10 София
Каро 10 София
Москва
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
Москва, Сиреневый бульвар, 31
Метро
Щелковская
Первомайская
Телефон
+7(969) 087-42-44
Билеты от 250 ₽
Сеть
КАРО
О кинотеатре
Москва, Сиреневый бульвар, 31
10
14
голосов
1
Билеты от 250 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Каро 10 София
Атель-матель
Сегодня 3 сеанса
10:50
от 550 ₽
14:20
от 550 ₽
19:20
от 650 ₽
Балерина
Сегодня 2 сеанса
13:00
от 350 ₽
21:50
от 350 ₽
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
21:35
от 650 ₽
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
14:00
от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 250 ₽
Завтра
от 250 ₽
17 августа
от 250 ₽
18 августа
от 250 ₽
19 августа
от 250 ₽
20 августа
от 250 ₽
21 августа
от 650 ₽
Отзывы о кинотеатре
Елена Елена
11 февраля 2024, 20:13
Кинотеатр великолепный! И все было отлично до сегодняшнего дня. Сегодня, мы в очередной раз решили посетить данный кинотеатр, но обслуживание сегодня…
Елена Борзилова
21 апреля 2022, 11:37
Классный кинотеатр. Билеты не дорогие, в день рождения вообще неделю бесплатно ходить можно. Залы просто бомбические, особенно кресла со столиками и выдвижной штукой для ног❤️
14
голосов
Фильмы в кинотеатре Каро 10 София
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
10:50
от 550 ₽
14:20
от 550 ₽
19:20
от 650 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
13:00
от 350 ₽
21:50
от 350 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
21:35
от 650 ₽
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
