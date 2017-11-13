Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Москино Тула

Москино Тула

Москва
Адрес
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
Телефон

+7 495 353-31-31

Билеты от 200 ₽
Сеть
Москино
О кинотеатре

Кинотеатр «Москино Тула» открыт в 1988 году. В кинотеатре базируется синематека «Москино» — второе по величине после Госфильмофонда фильмохранилище в России. Ранее коллекция принадлежала «Московскому кинопрокату». Специалисты «Москино» провели ревизию богатого архива, систематизировали его, а также восстановили часть пленок. Сейчас в синематеке насчитывается более 5000 наименований фильмов и около 9000 их копий.

В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами, анимационные фильмы, показы с пленки.

В кинотеатре три кинозала на 343, 254 и 25 мест.
Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D.
Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование.

Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм.

Для посетителей работают кинобар и детское кафе «Дети Лэнд». 


Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Кафе
9 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Москино Тула
Белоснежка и семь гномов
Белоснежка и семь гномов
Сегодня 1 сеанс
11:00 от 320 ₽ ...
Драйв
Драйв
Сегодня 1 сеанс
21:30 от 430 ₽ ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
12:30 от 320 ₽ ...
Летние войны
Летние войны
Сегодня 1 сеанс
16:30 от 320 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
macholocko 13 ноября 2017, 18:04
Во-первых - спасибо городу, что довели дело, начатое коммерческими организациями до конца и все-таки ввели кинотеатр в эксплуатацию. Это, к… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 13 ноября 2017, 18:09
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв, обязательно передадим его представителям кинотеатра в ближайшее время.
Отзывы Написать отзыв
9 голосов
Скидки в кинотеатре
Детский билет

«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.

Детям
Фильмы в кинотеатре Москино Тула

Белоснежка и семь гномов семейный, анимация, сказка, драма, мюзикл 1937, США
2D
11:00 от 320 ₽
Драйв драма, боевик 2011, США
2D
21:30 от 430 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
12:30 от 320 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
