Кинотеатр «Москино Тула» открыт в 1988 году. В кинотеатре базируется синематека «Москино» — второе по величине после Госфильмофонда фильмохранилище в России. Ранее коллекция принадлежала «Московскому кинопрокату». Специалисты «Москино» провели ревизию богатого архива, систематизировали его, а также восстановили часть пленок. Сейчас в синематеке насчитывается более 5000 наименований фильмов и около 9000 их копий.

В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами, анимационные фильмы, показы с пленки.

В кинотеатре три кинозала на 343, 254 и 25 мест.

Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D.

Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование.

Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм.

Для посетителей работают кинобар и детское кафе «Дети Лэнд».



Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.