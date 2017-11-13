Меню
Москино Тула
Отзывы о кинотеатре Москино Тула
Отзывы о кинотеатре Москино Тула
Отзывы о кинотеатре Москино Тула
macholocko
13 ноября 2017, 18:04
Оценка
Во-первых - спасибо городу, что довели дело, начатое коммерческими организациями до конца и все-таки ввели кинотеатр в эксплуатацию. Это, к сожалению, будет единственное «спасибо» в отзыве. Не хочу быть неправильно понят или произвести впечатление скандалиста, а хочу добиться реакции и исправления ситуации. Отзывы обычно не пишу, но тут просто невозможно оставаться равнодушным. Я житель района и достаточно давно следил за ходом ремонтных работ в кинотеатре. Люблю кино и перспектива ходить туда пешком радовала и открывала новые возможности для досуга внутри района.
12 ноября 2017г. был с семьей в зале номер 2, на втором этаже. Расскажу о впечатлениях (только существенные, без придирок, хотя их просто огромное количество):
1) В зрительном зале нет необходимого уклона, как это делается в современных залах. Сидящий перед вами человек высокого роста составляет проблему для нескольких рядов за ним, а для ребенка просмотр вообще становится невозможен.
2) Звук ужасный. Как в советском кинотеатре. Тихо, за экраном. Нет эффекта стерео, не говоря уже о «звуке вокруг». Абсолютно не соответствует современным стандартам.
3) Экран – маленький и далеко.
4) И самое главное… это просто за гранью и должно быть трактовано, как халатность и преступление против здравого смысла. Расстояние между рядами, как в самой жадной авиакомпании – человек с ростом 175-180 см уже испытывает дискомфорт. Жена как раз приблизительно такого роста, я несколько выше и для нас это было просто мучение. Еще до того, как впереди сел человек я уже сидел в позе цыпленка табака, а когда сосед появился, его спинка отклонилась и ситуация стала просто невыносимой. Я много езжу по стране, бываю в командировках, часто хожу в кино, но НИГДЕ, НИГДЕ я такого не видел за последние 20 лет и скорее всего не видел и до второго пришествия кинотеатров в Россию. За что нам так повезло? В единственном кинотеатре района мы были вынуждены зафиксировать этот антирекорд.
Это огромная ошибка. Нельзя делать серьезные вещи без планирования, для галочки. По всей видимости, это следствие некоммерческого подхода. Но на ремонт были потрачены огромные бюджетные деньги и оправдания этой ситуации нет. Точнее оправданием может быть только скорейшее исправление дефектов. А пока – ни я, ни моя семья, да и знакомые, которые также все это увидели, в Тулу не пойдем, даже несмотря на заманчивую близость расположения. Ждем корректировок, иначе Тула так и останется сельским клубом.
13 ноября 2017, 18:04
13 ноября 2017, 18:09
в ответ на сообщение
macholocko от 13 ноября 2017, 18:04
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв, обязательно передадим его представителям кинотеатра в ближайшее время.
Авторизация по e-mail