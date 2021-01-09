Кинотеатр «Москино Спутник» открыт в 1958 году и получил свое название в честь первого искусственного спутника Земли, выведенного на орбиту в октябре 1957 года. «Спутник» стал важным местом для жителей района Лефортово и студентов. В конце 90-х годов «Спутник» первый московский кинотеатр, демонстрирующий зарубежные фильмы на языке оригинала.

В репертуаре кинотеатра новинки зарубежного и российского кинопроката, в том числе показы на языке оригинала с русскими субтитрами. В фойе представлена выставка советских кинопроекторов 1950-80-х годов.

В кинотеатре два кинозала на 238 и 40 мест.

Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D.

Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование.

Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм.

Для посетителей работает кофейня Kaffebröd.



Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В связи с ремонтными работами транспортного узла проход к кинотеатру Москино Спутник через пандус.