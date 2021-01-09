Меню
Москино Спутник

Москва
Адрес
г. Москва, ЮВАО, район Лефортово, ул. Солдатская, д. 15
Метро
Лефортово
Телефон

+7 (495) 361-29-19

Билеты от 180 ₽
Сеть
Москино
О кинотеатре

Кинотеатр «Москино Спутник» открыт в 1958 году и получил свое название в честь первого искусственного спутника Земли, выведенного на орбиту в октябре 1957 года. «Спутник» стал важным местом для жителей района Лефортово и студентов. В конце 90-х годов «Спутник» первый московский кинотеатр, демонстрирующий зарубежные фильмы на языке оригинала. 

В репертуаре кинотеатра новинки зарубежного и российского кинопроката, в том числе показы на языке оригинала с русскими субтитрами. В фойе представлена выставка советских кинопроекторов 1950-80-х годов.

В кинотеатре два кинозала на 238 и 40 мест.
Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D.
Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование.

Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм.

Для посетителей работает кофейня Kaffebröd.


Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

 

В связи с ремонтными работами транспортного узла проход к кинотеатру Москино Спутник через пандус.

Кафе
Wi-Fi
Пандусы
Расписание сеансов в кинотеатре Москино Спутник
Банда аутсайдеров
Банда аутсайдеров
Сегодня 1 сеанс
19:55 от 280 ₽ ...
Ла-Ла Ленд
Ла-Ла Ленд
Сегодня 1 сеанс
18:40 от 360 ₽ ...
Летние войны
Летние войны
Сегодня 1 сеанс
14:35 от 300 ₽ ...
Мой сосед Тоторо
Мой сосед Тоторо
Сегодня 1 сеанс
10:30 от 180 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Никита Зоба 9 января 2021, 11:09
Вчера ходил на вечерний сеанс «Человека из Подольска». И такой ужас я встретил в первый раз в жизни за все время хождения по кинотеатрам.… Читать дальше…
Скидки в кинотеатре
Детский билет

«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.

Детям
Пенсионерам и многодетным семьям

Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Пенсионерам Многодетным семьям
Школьника и студентам дешевле!

Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Школьникам Студентам
Фильмы в кинотеатре Москино Спутник

Банда аутсайдеров драма 1964, Франция
2D, SUB
19:55 от 280 ₽
Ла-Ла Ленд мюзикл, драма, мелодрама, комедия 2016, США
2D
18:40 от 360 ₽
Летние войны фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме 2009, Япония
2D
14:35 от 300 ₽
