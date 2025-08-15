Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Москино Спутник
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Спутник»
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Спутник»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Банда аутсайдеров
драма
1964, Франция
2D, SUB
19:55
от 280 ₽
Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
2D
18:40
от 360 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
14:35
от 300 ₽
Мой сосед Тоторо
аниме , сказка, семейный, анимация
1988, Япония
2D
10:30
от 180 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
17:00
от 360 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D, SUB
14:45
от 250 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:40
от 180 ₽
Реальные упыри
ужасы, комедия
2014, Новая Зеландия / США
2D
12:50
от 260 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
21:05
от 360 ₽
2D, SUB
17:15
от 280 ₽
Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения
2001, Япония
2D
12:20
от 200 ₽
Чунгкингский экспресс
драма, мистика, криминал
1994, Гонконг
2D
21:50
от 280 ₽
