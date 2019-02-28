Меню
Москино Молодёжный

Москва
Адрес
г. Москва, ЮВАО, район Текстильщики, ул. Люблинская, д. 11
Метро
Текстильщики
Телефон

+7 (499) 177-71-60

Билеты от 200 ₽
Сеть
Москино
О кинотеатре

Кинотеатр «Москино Молодежный» открыт в 1961 году. Проект разработан архитектором З. Брод и инженером П. Рудиным. Изначально кинотеатр строился для юного зрителя.

В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами. В кинотеатре проводятся заседания военно-исторического киноклуба Москино.

В кинотеатре два кинозала на 270 и 35 мест.
Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D.
Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование.

Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм.

Для посетителей работает кофейня «Галерея».


Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Кафе
Парковка
Пандусы
Билеты от 200 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Москино Молодёжный
Бэмби
Бэмби
Сегодня 1 сеанс
09:35 от 200 ₽ ...
Кофе и сигареты
Кофе и сигареты
Сегодня 1 сеанс
20:50 от 430 ₽ ...
Летние войны
Летние войны
Сегодня 1 сеанс
15:50 от 320 ₽ ...
Материалистка
Материалистка
Сегодня 1 сеанс
14:45 от 320 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
rob86 28 февраля 2019, 15:40
Уютно))
235 голосов
Скидки в кинотеатре
Детский билет

«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.

Детям
Пенсионерам и многодетным семьям

Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Пенсионерам Многодетным семьям
Школьника и студентам дешевле!

Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Школьникам Студентам
Фильмы в кинотеатре Москино Молодёжный

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Бэмби анимация, семейный, драма 1942, США
2D
09:35 от 200 ₽
Кофе и сигареты драма 2003, США / Япония / Италия
2D, SUB
20:50 от 430 ₽
Летние войны фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме 2009, Япония
2D
15:50 от 320 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
