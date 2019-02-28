Кинотеатр «Москино Молодежный» открыт в 1961 году. Проект разработан архитектором З. Брод и инженером П. Рудиным. Изначально кинотеатр строился для юного зрителя.
В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами. В кинотеатре проводятся заседания военно-исторического киноклуба Москино.
В кинотеатре два кинозала на 270 и 35 мест.
Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D.
Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование.
Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм.
Для посетителей работает кофейня «Галерея».
Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.
Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов