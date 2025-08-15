Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Москино Молодёжный
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Молодёжный»
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Молодёжный»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Сегодня 15
15
Завтра 16
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Бэмби
анимация, семейный, драма
1942, США
2D
09:35
от 200 ₽
Кофе и сигареты
драма
2003, США / Япония / Италия
2D, SUB
20:50
от 430 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
15:50
от 320 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
14:45
от 320 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
19:20
от 430 ₽
Отступники
криминал, драма, триллер
2006, США
2D
18:05
от 430 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
13:20
от 320 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
17:10
от 430 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
12:00
от 320 ₽
21:05
от 430 ₽
Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама
2004, Япония
2D
11:00
от 320 ₽
