Расписание сеансов кинотеатра «Москино Молодёжный»

Бэмби анимация, семейный, драма 1942, США
2D
09:35 от 200 ₽
Кофе и сигареты драма 2003, США / Япония / Италия
2D, SUB
20:50 от 430 ₽
Летние войны фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме 2009, Япония
2D
15:50 от 320 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
14:45 от 320 ₽
Надо снимать фильмы о любви драма 2024, Россия
2D
19:20 от 430 ₽
Отступники криминал, драма, триллер 2006, США
2D
18:05 от 430 ₽
Принцесса Мононоке аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
2D
13:20 от 320 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
17:10 от 430 ₽
Терминатор 2: Судный день боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
2D
12:00 от 320 ₽ 21:05 от 430 ₽
Ходячий замок аниме , сказка, фантастика, мелодрама 2004, Япония
2D
11:00 от 320 ₽
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
2025, США, боевик, приключения, семейный
2025, США, боевик, приключения, комедия
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
2025, Россия, комедия
2025, Россия, комедия, семейный
2025, Россия, семейный
2025, США, мелодрама
2025, США, боевик, приключения, фантастика
2025, США, спорт
2025, Россия, комедия
