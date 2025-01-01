«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.
Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов