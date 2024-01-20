Меню
Москино Вымпел

Москва
Адрес
г. Москва, СВАО, район Бабушкинский, ул. Коминтерна, д.8
Телефон

+7 (499) 184-41-09

Билеты от 150 ₽
Сеть
Москино
О кинотеатре

Кинотеатр «Москино Вымпел» открыт в 1959 году. Более 60 лет он является неотъемлемой частью истории нескольких поколений жителей Лосиноостровского и Бабушкинского районов. Многие смогут вспомнить, как они проводили свой досуг в стенах кинотеатра будучи детьми, а позже приводили в кино уже своих детей и даже внуков. 

В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами, показы «Театра в кино», проводятся заседания киноклубов. 

В кинотеатре два кинозала на 70 и 40 мест. 

Фильмы демонстрируются в форматах 2D. 

Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование. 

Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм. 

Для посетителей работает кофейня «Галерея».

Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Кафе
Wi-Fi
Пандусы
Билеты от 150 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Москино Вымпел
В Арктику
В Арктику
Сегодня 1 сеанс
10:00 от 150 ₽ ...
Добрый человек из Сезуана
Добрый человек из Сезуана
Сегодня 1 сеанс
19:40 от 700 ₽ ...
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Сегодня 1 сеанс
12:05 от 180 ₽ ...
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
Сегодня 1 сеанс
09:00 от 150 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Кристина Никушина 20 января 2024, 16:26
Очень хороший кинотеатр, спасибо💋🥳
Скидки в кинотеатре
Школьника и студентам дешевле!

Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Школьникам Студентам
Детский билет

«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.

Детям
Пенсионерам и многодетным семьям

Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Пенсионерам Многодетным семьям
Фильмы в кинотеатре Москино Вымпел

В Арктику документальный 2023, Россия
2D
10:00 от 150 ₽
Добрый человек из Сезуана спектакль 2020, Россия
2D
19:40 от 700 ₽
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы семейный, анимация 2023, США / Франция / Япония
2D
12:05 от 180 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
