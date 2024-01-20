Кинотеатр «Москино Вымпел» открыт в 1959 году. Более 60 лет он является неотъемлемой частью истории нескольких поколений жителей Лосиноостровского и Бабушкинского районов. Многие смогут вспомнить, как они проводили свой досуг в стенах кинотеатра будучи детьми, а позже приводили в кино уже своих детей и даже внуков.

В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами, показы «Театра в кино», проводятся заседания киноклубов.

В кинотеатре два кинозала на 70 и 40 мест.

Фильмы демонстрируются в форматах 2D.

Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование.

Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм.

Для посетителей работает кофейня «Галерея».

Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.