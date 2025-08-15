Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Москино Вымпел
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Вымпел»
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Вымпел»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
вс
24
вт
26
вс
31
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
В Арктику
документальный
2023, Россия
2D
10:00
от 150 ₽
Добрый человек из Сезуана
спектакль
2020, Россия
2D
19:40
от 700 ₽
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
семейный, анимация
2023, США / Франция / Япония
2D
12:05
от 180 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
09:00
от 150 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:55
от 150 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
21:35
от 200 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
14:50
от 270 ₽
Остров проклятых
драма, мистика, триллер
2009, США
2D
14:00
от 180 ₽
Отступники
криминал, драма, триллер
2006, США
2D
16:55
от 270 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
16:30
от 180 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
12:45
от 200 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
19:00
от 200 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
