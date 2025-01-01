Меню
Москино Вымпел
Бабушкинская
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
09:00
от 150 ₽
В Арктику
документальный
2023, Россия
2D
10:00
от 150 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:55
от 150 ₽
Еще 9 фильмов
Москино Молодёжный
Текстильщики
Бэмби
анимация, семейный, драма
1942, США
2D
09:35
от 200 ₽
Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама
2004, Япония
2D
11:00
от 320 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
12:00
от 320 ₽
21:05
от 430 ₽
Еще 7 фильмов
Москино Факел
Авиамоторная
Бэмби
анимация, семейный, драма
1942, США
2D
09:40
от 220 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
11:05
от 290 ₽
2D, SUB
20:55
от 420 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
13:25
от 290 ₽
19:45
от 420 ₽
Еще 8 фильмов
Москино Юность
Октябрьское поле
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
09:40
от 230 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D, SUB
10:20
от 230 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
12:50
от 280 ₽
21:40
от 380 ₽
Еще 8 фильмов
Москино Сатурн
Свиблово
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
09:55
от 170 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
10:05
от 200 ₽
19:05
от 350 ₽
2D
14:50
от 300 ₽
Конформист
драма
1971, Германия / Италия / Франция
2D, SUB
12:25
от 170 ₽
Еще 7 фильмов
Москино Салют
Академическая
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:05
от 210 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
10:15
от 210 ₽
18:35
от 370 ₽
21:35
от 370 ₽
На ярком солнце
драма, криминал
1960, Франция / Италия
2D, SUB
12:10
от 270 ₽
Еще 7 фильмов
Москино Искра
Дмитровская
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
10:10
от 250 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:30
от 190 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
12:40
от 270 ₽
18:55
от 380 ₽
Еще 14 фильмов
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:25
от 200 ₽
Белоснежка и семь гномов
семейный, анимация, сказка, драма, мюзикл
1937, США
2D
11:00
от 320 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
12:30
от 320 ₽
Еще 9 фильмов
Москино Космос
ВДНХ
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:25
от 190 ₽
Ведьмина служба доставки
приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме
1989, Япония
2D
10:45
от 150 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
12:25
от 270 ₽
16:30
от 370 ₽
2D
19:05
от 470 ₽
Еще 7 фильмов
Москино Спутник
Авиамоторная
Мой сосед Тоторо
аниме , сказка, семейный, анимация
1988, Япония
2D
10:30
от 180 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:40
от 180 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
17:15
от 280 ₽
2D
21:05
от 360 ₽
Еще 8 фильмов
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
Банда аутсайдеров
драма
1964, Франция
2D, SUB
11:30
от 230 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
13:25
от 230 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
16:00
от 230 ₽
Еще 2 фильма
Москино Музеон
Октябрьская
Жить своей жизнью
драма
1962, Франция
2D, SUB
20:00
от 850 ₽
Ночь на земле
драма, комедия
1991, США
2D, SUB
21:35
от 850 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
