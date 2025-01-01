Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для детей до 14 лет. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов