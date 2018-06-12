Сеть кинотеатров «Киномакс» дает возможность жителям столицы смотреть фильмы и мультфильмы в лучших кинозалах города. Кинотеатр «Киномакс Солярис» располагается на улице Перерва в торговом центре БУМ, недалеко от станции метро Братиславская.

Ежедневно посетителей ожидают 4 стильных и комфортабельных зала, каждый из которых рассчитан на 556 гостей. Благодаря уникальному техническому оборудованию, которое установлено в трех кинозалах, у зрителей появляется возможность смотреть новинки кино в современном формате RealD – 3D-проекции, которая основывается на высокой четкости и яркости передаваемого изображения. В таком формате картинки для глаза меняются со скоростью 144 кадра в секунду.

Кроме небольшого и уютного кафе все гости кинотеатра смогут весело провести время в современной игровой зоне, которая предоставляет полный спектр развлекательных услуг. Для любителей социальных сетей в киноцентре доступен бесплатный Wi-Fi.