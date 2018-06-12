Сеть кинотеатров «Киномакс» дает возможность жителям столицы смотреть фильмы и мультфильмы в лучших кинозалах города. Кинотеатр «Киномакс Солярис» располагается на улице Перерва в торговом центре БУМ, недалеко от станции метро Братиславская.
Ежедневно посетителей ожидают 4 стильных и комфортабельных зала, каждый из которых рассчитан на 556 гостей. Благодаря уникальному техническому оборудованию, которое установлено в трех кинозалах, у зрителей появляется возможность смотреть новинки кино в современном формате RealD – 3D-проекции, которая основывается на высокой четкости и яркости передаваемого изображения. В таком формате картинки для глаза меняются со скоростью 144 кадра в секунду.
Кроме небольшого и уютного кафе все гости кинотеатра смогут весело провести время в современной игровой зоне, которая предоставляет полный спектр развлекательных услуг. Для любителей социальных сетей в киноцентре доступен бесплатный Wi-Fi.
Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
28.05.2018 были у вас в кинотеатре на комедии "секса не будет" 2Д
фильм очень понравился
А вот обслуживание нет
