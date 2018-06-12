Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Киномакс Солярис

Киномакс Солярис

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Перерва, 43, корпус 1
Метро
Братиславская
Билеты от 250 ₽
Сеть
Киномакс
О кинотеатре

Сеть кинотеатров «Киномакс» дает возможность жителям столицы смотреть фильмы и мультфильмы в лучших кинозалах города. Кинотеатр «Киномакс Солярис» располагается на улице Перерва в торговом центре БУМ, недалеко от станции метро Братиславская.

Ежедневно посетителей ожидают 4 стильных и комфортабельных зала, каждый из которых рассчитан на 556 гостей. Благодаря уникальному техническому оборудованию, которое установлено в трех кинозалах, у зрителей появляется возможность смотреть новинки кино в современном формате RealD – 3D-проекции, которая основывается на высокой четкости и яркости передаваемого изображения. В таком формате картинки для глаза меняются со скоростью 144 кадра в секунду. 

Кроме небольшого и уютного кафе все гости кинотеатра смогут весело провести время в современной игровой зоне, которая предоставляет полный спектр развлекательных услуг. Для любителей социальных сетей в киноцентре доступен бесплатный Wi-Fi.

Бар
Расположен в ТЦ
Wi-Fi
Есть терминал распечатки билетов
7.9
2456 голосов
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс Солярис
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
21:20 ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 1 сеанс
18:15 от 350 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
13:00 ...
Летние войны
Летние войны
Сегодня 1 сеанс
19:00 ...
Отзывы о кинотеатре
Anya Truntseva 12 июня 2018, 21:03
Добрый вечер!
28.05.2018 были у вас в кинотеатре на комедии "секса не будет" 2Д
фильм очень понравился
А вот обслуживание нет
Андрей Иванов 3 ноября 2018, 08:08
2456 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Скидки в кинотеатре
Детские билеты

Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Скидка на групповые посещения

Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
День кино

Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Фильмы в кинотеатре Киномакс Солярис

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
21:20
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
18:15 от 350 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
13:00
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
