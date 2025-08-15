Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Киномакс Солярис
Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс Солярис»
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
21:20
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
18:15
от 350 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
13:00
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
19:00
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:25
от 250 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
12:20
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:20
14:20
18:30
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
10:50
14:40
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
16:50
20:30
23:20
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
15:40
от 300 ₽
20:50
от 350 ₽
23:30
от 350 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
16:20
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
22:40
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
13:10
от 300 ₽
3D
18:20
от 350 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
12:50
от 250 ₽
22:30
от 350 ₽
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
2D
10:30
от 250 ₽
15:55
от 300 ₽
20:10
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
