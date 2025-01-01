Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Киномакс Солярис Скидки и акции в кинотеатре Киномакс Солярис

Скидки и акции в кинотеатре Киномакс Солярис

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре
Детские билеты

Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Купить билет
Скидка на групповые посещения

Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Купить билет
День кино

Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Купить билет
Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует скидка. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Купить билет
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше