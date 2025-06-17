Меню
Москва
Адрес
г. Москва, ул. Васильевская, 13
Метро
Маяковская Белорусская
Телефон

+7 (499) 251-31-59

О кинотеатре

Дом, располагающийся на улице Васильевская, 13 является главной площадкой отечественного Союза кинематографистов. В течение 70-ти лет этот дом носит гордое название «Дом кино» и остается самым любимым местом участников отечественной киноиндустрии. Регулярно в 3-х основных залах проходят различные фестивали, премьеры новых фильмов (с уклоном на русское кино), празднуются юбилеи и т.п.

К сожалению, а может даже к счастью, посещать «Дом кино» имеют право только члены Союза кинематографистов, исключая детские и документальные программы. Общее количество залов кинотеатра составляет 5 штук, каждый из которых отличается своим дизайнерским оформлением и вместимостью.
Большой зал считается одним из самых больших в Москве и вмещает в себя до 1100 зрителей. Белый зал поменьше, рассчитан на 550 человек. Малый зал всего на 60 человек. А также имеется видео-зал (одновременно представляющий собой музей «НИКИ») на 35 человек и конференц-зал на 70 гостей.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Дом кино» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Кафе
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
мало голосов Оцените
1 голос
Отзывы о кинотеатре
Леда Иванова 17 июня 2025, 11:49
Дом кино закрыли на реконструкцию и все будут сносить шикарный кинозал и лестницу , где прошли все звезды советского кино ! Вместо сноса Жома кино … Читать дальше…
1 голос
Фестиваль «Святая Анна» отметит своё 25-летие
Фестиваль «Святая Анна» отметит своё 25-летие Торжественное открытие фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» пройдёт 23 марта. Первым гости мероприятия увидят российскую комедию «Ну, здравствуйте, Оксана
22 марта 2018 11:50
Корейское спортивное кино покажут в поддержку россиян на Олимпиаде 2018
Корейское спортивное кино покажут в поддержку россиян на Олимпиаде 2018 Фестиваль корейского кино про спорт стартует в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Каждый фильм, который покажут на фестивале с 1 по 4 февраля, гости смогут увидеть совершенно
24 января 2018 13:02
В Москве бесплатно покажут корейский фильм «Кундо: эпоха угрозы»
В Москве бесплатно покажут корейский фильм «Кундо: эпоха угрозы» 11 сентября в московском «Доме кино» состоится бесплатный показ корейской исторической драмы «Кундо: эпоха угрозы». Начало в 19.00. Сюжет фильма Юн Чжон Бина закручивается
25 августа 2017 03:26
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
