Дом, располагающийся на улице Васильевская, 13 является главной площадкой отечественного Союза кинематографистов. В течение 70-ти лет этот дом носит гордое название «Дом кино» и остается самым любимым местом участников отечественной киноиндустрии. Регулярно в 3-х основных залах проходят различные фестивали, премьеры новых фильмов (с уклоном на русское кино), празднуются юбилеи и т.п.

К сожалению, а может даже к счастью, посещать «Дом кино» имеют право только члены Союза кинематографистов, исключая детские и документальные программы. Общее количество залов кинотеатра составляет 5 штук, каждый из которых отличается своим дизайнерским оформлением и вместимостью.

Большой зал считается одним из самых больших в Москве и вмещает в себя до 1100 зрителей. Белый зал поменьше, рассчитан на 550 человек. Малый зал всего на 60 человек. А также имеется видео-зал (одновременно представляющий собой музей «НИКИ») на 35 человек и конференц-зал на 70 гостей.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Дом кино» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.