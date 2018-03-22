Меню
Фестиваль «Святая Анна» отметит своё 25-летие
Фестиваль «Святая Анна» отметит своё 25-летие Торжественное открытие фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» пройдёт 23 марта. Первым гости мероприятия увидят российскую комедию «Ну, здравствуйте, Оксана
Написать
22 марта 2018 11:50
Корейское спортивное кино покажут в поддержку россиян на Олимпиаде 2018
Корейское спортивное кино покажут в поддержку россиян на Олимпиаде 2018 Фестиваль корейского кино про спорт стартует в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Каждый фильм, который покажут на фестивале с 1 по 4 февраля, гости смогут увидеть совершенно
Написать
24 января 2018 13:02
В Москве бесплатно покажут корейский фильм «Кундо: эпоха угрозы»
В Москве бесплатно покажут корейский фильм «Кундо: эпоха угрозы» 11 сентября в московском «Доме кино» состоится бесплатный показ корейской исторической драмы «Кундо: эпоха угрозы». Начало в 19.00. Сюжет фильма Юн Чжон Бина закручивается
Написать
25 августа 2017 03:26
В Москве состоится показ фильма «Подозреваемый»
В Москве состоится показ фильма «Подозреваемый» 23 августа в московском Доме Кино (Большой зал) состоится бесплатный показ захватывающего корейского боевика «Подозреваемый». Мероприятие организуют Культурный центр Посольства Республики
Написать
18 августа 2017 01:11
Корейская драма «Секретный агент» будет показана в московском «Доме кино»
Корейская драма «Секретный агент» будет показана в московском «Доме кино» 20 марта в «Доме кино» состоится показ корейского фильма 2016 года – «Секретный агент» Ким Чжи Уна. Мероприятие организовано Культурным центром Посольства Республики
Написать
17 февраля 2017 13:43
В Москве пройдет показ корейской драмы «Внутренняя красота»
В Москве пройдет показ корейской драмы «Внутренняя красота» 17 февраля Культурный центр Посольства Республики Корея и Союз кинематографистов РФ покажут картину 2015 г. «Внутренняя красота» корейского режиссера Пэк Чон-ёля. Показ в формате
Написать
3 февраля 2017 13:43
В Москве подведут итоги года кино Кореи 2016 показами зомби-хорроров
В Москве подведут итоги года кино Кореи 2016 показами зомби-хорроров 26 января в московском Доме Кино состоится показ двух ярких работ корейского кинематографа 2016 г. на тему зомби-апокалипсиса: «Поезд в Пусан» и анимационный «Станция Сеул»
Написать
19 января 2017 13:10
XXII Международный фестиваль «Сталкер» пройдёт в Москве
XXII Международный фестиваль «Сталкер» пройдёт в Москве С 10 по 15 декабря в Москве состоится Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Программа кинофестиваля состоит из лучших отечественных картин, большинство которых уже
Написать
1 декабря 2016 10:25
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
