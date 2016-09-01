Кинотеатр «Формула кино на Кутузовском» — это суперсовременный 8-ми зальный мультиплекс, использующий лазерную проекционную систему IMAX. Находится он в развлекательной зоне ТРЦ «Океания» по адресу Кутузовский проспект, 57. Кинотеатр был открыт 25 августа 2016 года. Ближайшая станция метро — Славянский бульвар.

Во всех зрительных залах используется инновационная кинотехника — цифровые проекторы, многоканальный звук, огромные экраны, эргономичные кресла. Фильмы демонстрируются по технологиям 2D или 3D. Зал IMAX (№4) — премьерный, называется «Mastercard IMAX лазер». Держателям карт Mastercard при покупке билетов в этот зал предоставляются скидки. Общая вместимость кинотеатра — 1531 зритель.

В репертуаре — мировые премьеры и лучшие российские фильмы в разных жанрах.

Кинотеатр «Формула Кино на Кутузовском» в Москве — это место отличного досуга для всей семьи. Здесь имеется специальный кинозал №8 «Мувик», в котором проходят детские сеансы, а за юными зрителями присматривают профессиональные воспитатели.

В фойе имеется зона отдыха и кино-бар с большим выбором сладостей, попкорна, прохладительных напитков.