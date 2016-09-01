Меню
Формула Кино на Кутузовском

Москва
Адрес
г. Москва, Кутузовский просп., 57
Метро
Славянский бульвар
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Билеты от 170 ₽
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
О кинотеатре

Кинотеатр «Формула кино на Кутузовском» — это суперсовременный 8-ми зальный мультиплекс, использующий лазерную проекционную систему IMAX. Находится он в развлекательной зоне ТРЦ «Океания» по адресу Кутузовский проспект, 57. Кинотеатр был открыт 25 августа 2016 года. Ближайшая станция метро — Славянский бульвар.

Во всех зрительных залах используется инновационная кинотехника — цифровые проекторы, многоканальный звук, огромные экраны, эргономичные кресла. Фильмы демонстрируются по технологиям 2D или 3D. Зал IMAX (№4) — премьерный, называется «Mastercard IMAX лазер». Держателям карт Mastercard при покупке билетов в этот зал предоставляются скидки. Общая вместимость кинотеатра — 1531 зритель.

В репертуаре — мировые премьеры и лучшие российские фильмы в разных жанрах.

Кинотеатр «Формула Кино на Кутузовском» в Москве — это место отличного досуга для всей семьи. Здесь имеется специальный кинозал №8 «Мувик», в котором проходят детские сеансы, а за юными зрителями присматривают профессиональные воспитатели.

В фойе имеется зона отдыха и кино-бар с большим выбором сладостей, попкорна, прохладительных напитков.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
IMAX
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
Парковка
Детский зал
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
21:10 от 600 ₽ 22:45 от 600 ₽ ...
Жизнь Чака
Жизнь Чака
Сегодня 1 сеанс
15:10 от 500 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 1 сеанс
20:45 от 600 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
15:40 от 530 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

6 голосов
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
В России открылся первый мультиплекс с лазерной проекцией IMAX
В России открылся первый мультиплекс с лазерной проекцией IMAX В новой «Формуле Кино на Кутузовской» (г. Москва) отныне работает кинозал «Mastercard IMAX лазер», ставший первым, использующим лазерную проекцию IMAX в России и СНГ. Столь
1 сентября 2016 13:19
Фильмы в кинотеатре Формула Кино на Кутузовском

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
21:10 от 600 ₽ 22:45 от 600 ₽
Жизнь Чака драма, фэнтези, фантастика 2024, США
2D
15:10 от 500 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста ужасы 2025, Великобритания
2D
20:45 от 600 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
