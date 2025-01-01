Акция действует с понедельника по пятницу для группы от 10 человек с 10.00 до 17.00 . Для коллективного посещения кинотеатра «МОРИ СИНЕМА» компании необходимо предварительно подать заявку для согласования по почте upr.kuncevo@mori-cinema.ru или в кинотеатре администратору. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Каждую среду приходи в МОРИ СИНЕМА и приобретай: билет + попкорн + напиток по единой цене - 500 рублей. На фильмы «блокбастеры» цена билета с напитком и попкорном 550 руб. первого сеанса и до 23.00.
По вторникам билет в кино стоит 280 рублей. Акция не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Именинники могут посмотреть кино бесплатно. Акция действует в течение недели со дня рождения. Предложение по акции «День рождения» действительно только при предъявлении документа удостоверяющего личность. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры», не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
30% скидка распространяется на кинобилеты и кинобар. Скидка действительна ежедневно и предоставляется при предъявлении удостоверения многодетной семьи и при условии посещения не менее 3-х членов семьи единовременно. Скидка 30% действует только в кинотеатре. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Скидка 50% на кинобилеты. Акция действует ежедневно для детей в возрасте от 4 лет до 11 лет (включительно).Указанная скидка распространяется на все фильмы/мультфильмы с возрастными ограничениями 0+ и 6+, вне зависимости от формата кинопоказа. Акция не распространяется на фильмы «блокбастеры», не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
30% скидка распространяется на кинобилеты и кинобар. Скидка действительна ежедневно и предоставляется при предъявлении следующих документов: - участнику СВО при предъявлении паспорта, справки участника СВО или удостоверения ветерана боевых действий; - для супруга участника СВО: паспорт, свидетельство о браке, копия справки участника СВО или удостоверения ветерана боевых действий супруга; - для детей до 18 лет: свидетельство о рождении или паспорт, копия справки участника СВО или удостоверения ветерана боевых действий родителя. Скидка 30% действует только в кинотеатре. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
30% скидка ежедневно до последнего сеанса включительно на кинобилеты и кинобар. Скидка действительна для школьников и студентов очной формы обучения при предъявлении соответствующего документа. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры», не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Акция действует для пенсионеров и/или инвалидов с понедельник по пятницу с 10:00 до 18:00. Стоимость билета - 250 рублей. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры», не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.