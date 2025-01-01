30% скидка распространяется на кинобилеты и кинобар. Скидка действительна ежедневно и предоставляется при предъявлении следующих документов: - участнику СВО при предъявлении паспорта, справки участника СВО или удостоверения ветерана боевых действий; - для супруга участника СВО: паспорт, свидетельство о браке, копия справки участника СВО или удостоверения ветерана боевых действий супруга; - для детей до 18 лет: свидетельство о рождении или паспорт, копия справки участника СВО или удостоверения ветерана боевых действий родителя. Скидка 30% действует только в кинотеатре. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.