Трехуровневый кинотеатр, расположенный на территории МФК «Кунцево Плаза» позволит совместить шоппинг с просмотром лучшего отечественного и зарубежного кинематографа.
Количество залов: включая комфортный зал на 251 место, который позволяет зрителям полностью погрузиться в атмосферу фильма, за счет специальной конструкции зала, двойного проектора, большого сверхчеткого экрана, потрясающего изображения и ошеломляющего звука, а для ценителей максимального комфорта предусмотрен VIP зал на 39 мест с креслами-трансформерами и обслуживанием официантами по меню.
В каждом зале предусмотрены места для инвалидов-колясочников. Форматы кинопоказа: 2D, 3D, Dolby Atmos.
Консешн-бар/ КиноКафе: напитки, вкусный попкорн, комбо-наборы, различные снеки, шоколадки и другая продукция!
Гости кинотеатра MORI CINEMA имеют возможность оплачивать и распечатывать кинобилеты самостоятельно, без обращения на кассу кинотеатра, воспользовавшись автоматическим киоском.
Акция действует с понедельника по пятницу для группы от 10 человек с 10.00 до 17.00 . Для коллективного посещения кинотеатра «МОРИ СИНЕМА» компании необходимо предварительно подать заявку для согласования по почте upr.kuncevo@mori-cinema.ru или в кинотеатре администратору. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Каждую среду приходи в МОРИ СИНЕМА и приобретай: билет + попкорн + напиток по единой цене - 500 рублей. На фильмы «блокбастеры» цена билета с напитком и попкорном 550 руб. первого сеанса и до 23.00.