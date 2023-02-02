Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Mori Cinema Кунцево

Mori Cinema Кунцево

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Ярцевская, 19, МФК «Кунцево-Плаза»
Метро
Молодежная
Билеты от 390 ₽
Сеть
MORI CINEMA
О кинотеатре

Трехуровневый кинотеатр, расположенный на территории МФК «Кунцево Плаза» позволит совместить шоппинг с просмотром лучшего отечественного и зарубежного кинематографа.

Количество залов: включая комфортный зал на 251 место, который позволяет зрителям полностью погрузиться в атмосферу фильма, за счет специальной конструкции зала, двойного проектора, большого сверхчеткого экрана, потрясающего изображения и ошеломляющего звука, а для ценителей максимального комфорта предусмотрен VIP зал на 39 мест с креслами-трансформерами и обслуживанием официантами по меню.

В каждом зале предусмотрены места для инвалидов-колясочников. Форматы кинопоказа: 2D, 3D, Dolby Atmos.

Консешн-бар/ КиноКафе: напитки, вкусный попкорн, комбо-наборы, различные снеки, шоколадки и другая продукция!
Гости кинотеатра MORI CINEMA имеют возможность оплачивать и распечатывать кинобилеты самостоятельно, без обращения на кассу кинотеатра, воспользовавшись автоматическим киоском.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
Есть терминал распечатки билетов
Dolby Atmos
VIP
Диваны
Официант
Пандусы
8.2
35 голосов
Билеты от 390 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Mori Cinema Кунцево
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 3 сеанса
14:50 от 590 ₽ 19:30 от 690 ₽ 21:30 от 690 ₽ ...
Как приручить дракона
Как приручить дракона
Сегодня 3 сеанса
11:10 от 690 ₽ 13:25 от 690 ₽ 16:50 от 790 ₽ ...
Лило и Стич
Лило и Стич
Сегодня 2 сеанса
11:00 от 690 ₽ 15:25 от 790 ₽ ...
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
Сегодня 3 сеанса
10:25 от 690 ₽ 16:10 от 790 ₽ 21:40 от 790 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Дарья Безрукова 2 февраля 2023, 01:15
Всё было бы хорошо, ноабсолютно всё впечатление портит то, что за очки 3Д нужно ещё и платить. Мало того, что билеты далеко не дешёвые, относительно… Читать дальше…
svetlana-nizamet 16 мая 2018, 23:25
Самый лучший кинотеатр в районе. Огромный плюс - есть веранда для курения. Супер.
35 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Скидки в кинотеатре
Коллективные посещения

Акция действует с понедельника по пятницу для группы от 10 человек с 10.00 до 17.00 . Для коллективного посещения кинотеатра «МОРИ СИНЕМА» компании необходимо предварительно подать заявку для согласования по почте upr.kuncevo@mori-cinema.ru или в кинотеатре администратору. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Комбосреда

Каждую среду приходи в МОРИ СИНЕМА и приобретай: билет + попкорн + напиток по единой цене - 500 рублей. На фильмы «блокбастеры» цена билета с напитком и попкорном 550 руб. первого сеанса и до 23.00.

Специальные предложения
Супервторник

По вторникам билет в кино стоит 280 рублей. Акция не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Фильмы в кинотеатре Mori Cinema Кунцево

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
14:50 от 590 ₽ 19:30 от 690 ₽ 21:30 от 690 ₽
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный 2025, США
2D
11:10 от 690 ₽ 13:25 от 690 ₽ 16:50 от 790 ₽
Лило и Стич боевик, приключения, комедия 2025, США
2D
11:00 от 690 ₽ 15:25 от 790 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
