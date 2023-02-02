Трехуровневый кинотеатр, расположенный на территории МФК «Кунцево Плаза» позволит совместить шоппинг с просмотром лучшего отечественного и зарубежного кинематографа.

Количество залов: включая комфортный зал на 251 место, который позволяет зрителям полностью погрузиться в атмосферу фильма, за счет специальной конструкции зала, двойного проектора, большого сверхчеткого экрана, потрясающего изображения и ошеломляющего звука, а для ценителей максимального комфорта предусмотрен VIP зал на 39 мест с креслами-трансформерами и обслуживанием официантами по меню.

В каждом зале предусмотрены места для инвалидов-колясочников. Форматы кинопоказа: 2D, 3D, Dolby Atmos.

Консешн-бар/ КиноКафе: напитки, вкусный попкорн, комбо-наборы, различные снеки, шоколадки и другая продукция!

Гости кинотеатра MORI CINEMA имеют возможность оплачивать и распечатывать кинобилеты самостоятельно, без обращения на кассу кинотеатра, воспользовавшись автоматическим киоском.