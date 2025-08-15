Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Кинозал ГУМа
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал ГУМа»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал ГУМа»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Амели
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
2D
15:15
от 1500 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
15:45
от 700 ₽
21:40
от 1500 ₽
Девка-баба: Кукла-чародейка
фэнтези
2024, Россия
2D
10:40
от 350 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
17:20
от 700 ₽
19:25
от 1500 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
12:25
от 450 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
11:00
от 700 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
анимация
2025, Россия
2D
10:30
от 200 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
20:10
от 700 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
15:30
от 700 ₽
На ярком солнце
драма, криминал
1960, Франция / Италия
2D
17:55
от 700 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
22:20
от 700 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:30
от 450 ₽
13:30
от 450 ₽
Рыжая Соня
фэнтези, боевик
2025, США
2D
13:10
от 1000 ₽
Свободные люди
боевик, криминал, драма
2025, Греция / США
2D
17:30
от 1500 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
13:55
от 450 ₽
19:35
от 700 ₽
21:25
от 700 ₽
