Кинотеатр «ГЭС-2 Кино» ежедневно показывает фильмы для самых разных зрителей: фестивальные новинки и премьеры российского проката, проекты студий-гигантов и небольших независимых компаний, снятые режиссерами-визионерами. Специальные сезонные программы, посвященные магистральным для V–A–C темам, предлагают по-новому увидеть культовые картины, познакомиться с малоизвестной классикой и экспериментальным кино со всего мира.

Зал-трансформер рассчитан на 290 мест и оборудован профессиональной цифровой аппаратурой. Большинство фильмов идут на языке оригинала с субтитрами; некоторые показы сопровождаются тифлокомментарием. Как и во всем здании Дома культуры, в кинотеатре создана доступная среда: от пандусов и мест для посетителей, передвигающихся на инвалидных колясках, до свободной рассадки и ясной тарифной политики.