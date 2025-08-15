Меню
Москва
Адрес
Москва, Болотная наб., 15
Метро
Кропоткинская Полянка Боровицкая Третьяковская Третьяковская
Телефон

+7 (495) 990 0000

Билеты от 200 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «ГЭС-2 Кино» ежедневно показывает фильмы для самых разных зрителей: фестивальные новинки и премьеры российского проката, проекты студий-гигантов и небольших независимых компаний, снятые режиссерами-визионерами. Специальные сезонные программы, посвященные магистральным для V–A–C темам, предлагают по-новому увидеть культовые картины, познакомиться с малоизвестной классикой и экспериментальным кино со всего мира.

Зал-трансформер рассчитан на 290 мест и оборудован профессиональной цифровой аппаратурой. Большинство фильмов идут на языке оригинала с субтитрами; некоторые показы сопровождаются тифлокомментарием. Как и во всем здании Дома культуры, в кинотеатре создана доступная среда: от пандусов и мест для посетителей, передвигающихся на инвалидных колясках, до свободной рассадки и ясной тарифной политики.

Билеты от 200 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре ГЭС-2 Кино
Принцесса Мононоке
Принцесса Мононоке
Сегодня 1 сеанс
16:00 от 200 ₽ ...
Саван
Саван
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 400 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Фильмы в кинотеатре ГЭС-2 Кино

Принцесса Мононоке аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
2D, SUB
16:00 от 200 ₽
Саван ужасы, триллер 2024, Канада / Франция
2D, SUB
19:30 от 400 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
