Кинотеатры Пять звезд на Новокузнецкой

Пять звезд на Новокузнецкой

Москва
Адрес
г. Москва, Б.Овчинниковский переулок, 16
Метро
Новокузнецкая Третьяковская Третьяковская
Телефон

8 495 5102888

Билеты от 450 ₽
Сеть
5 звезд
О кинотеатре

13 января 2005 года открылся многозальный кинотеатр «Пять звезд на Новокузнецкой». В нем работают шесть комфортабельных залов, оснащенных самой современной техникой. Главная особенность кинотеатра — его репертуар, благодаря которому этот мультиплекс стал одной из немногих в Москве площадок фестивального и арт-хаусного кино. Здесь вы всегда сможете найти фильмы, которых нет в других кинотеатрах, а также фильмы, транслирующиеся на языке оригинала с русскими субтитрами.

К вашим услугам - два кинобара, в которых можно купить попкорн, чай, кофе, воду и сладости.

В кинотеатре действует система акций и скидок, таких как детский билет и льготы для многодетных семей.

* Обращаем ваше внимание на то, что действие скидок не распространяется на праздничные дни.

Кинотеатр участвует в Клубной программе и два раза в месяц проводит Клубный день.

Тел. 8 495 5102888

Внимание! В связи с тем, что кинотеатр «Пять звезд на Новокузнецкой» находится в торговом центре, просим вас не опаздывать на последний ночной сеанс.

Если у вас не куплены билеты заранее, при опоздании более чем на десять минут охрана при входе может не пустить вас в кинотеатр.

ВНИМАНИЕ! Для просмотра сеансов в формате  3D необходимы специальные очки, которые вы всегда можете приобрести в кассах кинотеатра по цене 50 рублей или воспользоваться своими очками.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Wi-Fi
466 голосов
Билеты от 450 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Пять звезд на Новокузнецкой
28 дней
28 дней
Сегодня 1 сеанс
16:40 от 550 ₽ ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
21:30 от 650 ₽ ...
Джульетта и Ромео
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
11:40 от 450 ₽ ...
Дом в огне
Дом в огне
Сегодня 1 сеанс
17:20 от 550 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Борис Гладких 19 июня 2017, 20:38
Здравствуйте! Какие у вас скидки для пенсионеров на сеансы, в какое время и по каким дням? Олег
Лена Кононенко 30 сентября 2021, 10:50
Вот теперь я точно могу сказать, что «Пять звёзд» - это тема. В последние пару лет этот кинотеатр в первую очередь подкупал меня тем, что он…
466 голосов
Скидки в кинотеатре
Фильмы на Пять звезд

Клубная программа «Фильмы на Пять звезд» даёт скидку на билеты от 5 до 20%, просмотр фильмов по Клубным дням со скидкой 50%.

Участникам клубной системы привилегий
Скидка учащимся

Для учащихся с понедельника по среду на сеансы до 12:00 - скидка 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Льготный билет

Для льготных категорий граждан с понедельника по среду на сеансы до 12:00 - скидка 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Специальный показ фильма Марии Саакян «Это не я» в кинотеатре «Пять звезд на Новокузнецкой»
Специальный показ фильма Марии Саакян «Это не я» в кинотеатре «Пять звезд на Новокузнецкой» 24 ноября в 19.50 в кинотеатре «Пять звезд на Новокузнецкой» состоится специальный показ фильма Марии Саакян «Это не я». Ленту представят актеры Евгений Цыганов, Мария Атлас,
21 ноября 2017 15:51
Фильмы в кинотеатре Пять звезд на Новокузнецкой

28 дней драма 2025, Италия / Бельгия
2D
16:40 от 550 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
21:30 от 650 ₽
Джульетта и Ромео мюзикл, мелодрама 2025, Италия / США
2D
11:40 от 450 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
