13 января 2005 года открылся многозальный кинотеатр «Пять звезд на Новокузнецкой». В нем работают шесть комфортабельных залов, оснащенных самой современной техникой. Главная особенность кинотеатра — его репертуар, благодаря которому этот мультиплекс стал одной из немногих в Москве площадок фестивального и арт-хаусного кино. Здесь вы всегда сможете найти фильмы, которых нет в других кинотеатрах, а также фильмы, транслирующиеся на языке оригинала с русскими субтитрами.

К вашим услугам - два кинобара, в которых можно купить попкорн, чай, кофе, воду и сладости.

В кинотеатре действует система акций и скидок, таких как детский билет и льготы для многодетных семей.

* Обращаем ваше внимание на то, что действие скидок не распространяется на праздничные дни.

Кинотеатр участвует в Клубной программе и два раза в месяц проводит Клубный день.

Тел. 8 495 5102888

Внимание! В связи с тем, что кинотеатр «Пять звезд на Новокузнецкой» находится в торговом центре, просим вас не опаздывать на последний ночной сеанс.

Если у вас не куплены билеты заранее, при опоздании более чем на десять минут охрана при входе может не пустить вас в кинотеатр.

ВНИМАНИЕ! Для просмотра сеансов в формате 3D необходимы специальные очки, которые вы всегда можете приобрести в кассах кинотеатра по цене 50 рублей или воспользоваться своими очками.