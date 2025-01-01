Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Пять звезд на Новокузнецкой Кинотеатр Пять звезд на Новокузнецкой (Москва) на карте

Кинотеатр Пять звезд на Новокузнецкой (Москва) на карте

Кинотеатр Пять звезд на Новокузнецкой (Москва) на карте Вся информация о кинотеатре
700 метров
Третьяковская галерея Третьяковская / Третьяковская / Полянка / Новокузнецкая
5
700 метров
Кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи Полянка / Третьяковская / Третьяковская / Новокузнецкая
5
950 метров
Театр.doc Новокузнецкая / Таганская / Третьяковская / Третьяковская / Таганская / Павелецкая
5
1 км
Иллюзион Таганская / Таганская
5
1.1 км
ГЭС-2 Кино Кропоткинская / Полянка / Боровицкая / Третьяковская / Третьяковская
5
1.2 км
Yauza Китай-город / Чкаловская
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
